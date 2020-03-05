土耳其和俄罗斯两国总统达成停火协议

土耳其总统埃尔多安与俄罗斯总统普京经6小时磋商，周四晚间在莫斯科宣布：叙利亚西北部伊德利布省从当地时间子夜起停火。

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据俄罗斯外长拉夫罗夫宣读的协议，土、俄两国同意自6日零时起，停止在叙利亚伊德利布省（Idlib）军事缓冲区交战接触线沿线的所有军事活动、双方同意沿着连通叙利亚拉塔基亚港（Latakia）的M4号公路建立6公里宽的安全走廊，土、俄也同意自15日起沿M4号公路执行联合巡逻任务。

俄罗斯支持的叙利亚总统阿萨德政府军在伊德利布省与土耳其支持的反对势力作战。叙利亚政府军去年12月起强攻反对势力在9年内战中的最后据点伊德利布，试图收复并有斩获，2月间还造成近60名土军阵亡，安卡拉于是从3月1日宣布展开攻势。

分析认为：土耳其阻止叙军在伊德利布省攻势的另一原因，在于避免上百万难民涌入其南部边境。叙军新一波攻势导致伊德利布省近400万难民朝土、叙边界挺进。34名土军于2月27日命丧叙军空袭后，安卡拉不再执行2016年与欧洲联盟达成的难民协议，打开边界大门让难民可以跨境前往欧洲。已有数以万计难民涌入土耳其西部毗邻希腊、保加利亚边境地区，等待进入欧洲。

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