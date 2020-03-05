投身搏总统大位失败 特朗普这样挖苦彭博与民主党

美国民主党总统候选人提名战中的「超级星期二」初选结果陆续出炉后，前副总统拜登气势大振，而媒体大亨彭博决定退选，还改为力挺拜登。共和党人现总统特朗普嘲讽彭博「自欺欺人」。

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据法新社报道说，拜登大赢超级星期二初选，彭博退选遭特朗普挖苦。

「超级星期二」是民主党初选过程中重要的一役，全美14个州同时举办初选投票，对选情影响特别大，根据陆续得出的结果，赢面甚大。拜登的强劲表现终结了参议员桑德斯（Bernie Sanders）在先前几场初选中的领先地位，也导致彭博宣布退选，转而支持拜登。

特朗普则一边向拜登「令人难以置信的后来居上」致意，一边自称会打败拜登，因为拜登身边都是极左派。相对于左倾的桑德斯，拜登属于温和派，但特朗普坚称拜登的一些操盘者「比桑德斯更左，这很恐怖」。

特朗普除了发布一连串推文嘲讽民主党初选之外，还公开表示，如果自由派的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）早点退选，选民就不会分裂，桑德斯就可以轻松胜出，就像中间派的印第安纳州南本德市（South Bend）前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）和参议员克罗布查（Amy Klobuchar）退选、改挺拜登一样。

据特朗普说：「她（华伦）真的是来拆台的，其他人都退了，选票都归给拜登。那些人早点退出，帮了拜登大忙，你懂的。如果她退选，我觉得情势会大不相同，投票之夜会是另一番结果。」

特朗普也挖苦彭博说：「他会尝试把钱投入拜登的竞选活动，好挽回颜面，我们看看会怎样吧，我不认为这会有什么效果。他会这么做是因为他居心不良，他是个坏心眼的人，我很了解他，他在自欺欺人。」

法新社说，美国民主党总统候选人提名战中的「超级星期二」初选结果陆续出炉，前副总统拜登一改先前几场初选并不突出的表现，在「超级星期二」举办投票的14州中拿下许多州，声势大振。

「超级星期二」被认为是民主党初选过程中重要的一役，全美14个州同时举办初选投票，对选情影响特别大。彭博昨天决定退出初选，并支持拜登成为代表民主党出马挑战现任总统特朗普的人选。拥有亿万家财的彭博为了竞选已花费超过5亿美元，却未能吸引选民。

据选情结果，彭博为了争取入主白宫的机会而投入重注，但在14个州之中，没能赢得任何一个。据彭博解释说：「我参加总统候选人初选是为了打败特朗普，我今天退选的理由也一样，因为继续参选会更难达到目标。」他还表示：「打败特朗普要从团结力挺最有可能胜选的候选人开始，经过昨天的投票，显然这名候选人就是我的朋友、伟大的美国人拜登。」

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