国民党选举 新主席江启臣

国民党今天选举党主席，该党今年1月在台选惨败，党主席吴敦义随即引咎辞职。党主席补选周六（7日）上午8时开始投票，至下午4时结束，全台共开放271个投票站，逾34万名党员具投票权。投票结束后，点票开始。至下午近6时，郝龙斌发表声明，承认败选。江启臣则胜出选举，将于下周一（9日）上午正式宣誓就职，接掌国民党主席。

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据东网今天报道说，国民党补选主席，江启臣击败郝龙斌当选。

据郝龙斌发表声明，向当日投票的党员致谢，并恭喜胜出的江启臣，希望对方能够顺利实践改革的承诺，展现新的气象，把国民党带往正确的道路，重建基层党员信心。报道指，江启臣周日（8日）将召集20多位中生代立委开会，讨论后续人事，包含立委李彦秀、柯志恩等人，或担任党务要职。

报道引述台媒消息，根据开票统计，有效票数为120,419票，无效票676票，投票率35.85%，其中江启臣得到84,860票，得票率68.8%；郝龙斌则得到38,483票，得票率31.2%。

此前报道，国民党主席补选与中常委改选同日举行，投票结束后随即开票，由两名候选人江启臣和郝龙斌竞逐。双方已协商不会针对投票人士量体温，党中央呼吁有关人等投票时需配合防疫措施，建议体温太高、有感冒、感到不适者不要到场投票。有党务人士曾估计，若党主席补选投票率仅3成，候选人就可以5.5万票当选。

较早前的海外党员已完成点票，其中江启臣获1502票，得票率56.83%；郝龙斌获987票，得票率37.34%；另外废票亦有154张，占5.83%不低的比率。

该报道称，前主席吴敦义及前新北市长朱立伦当日分别到票站投票，吴敦义认为党员踊跃投票就是团结。朱立伦表示，台湾要有不同的声音与制衡的力量，大家希望见到一个改革、改造的国民党，而非纷纷扰扰、权力争夺的党派，希望选举结束后可全力推动改革；他指自己既是党员，亦有前主席的身份，所以会全力协助新任主席所有改革事项。

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