蓬佩奥受访强调“武汉冠状病毒” 中国外交部回应：卑劣作法

美中两国外交官员近日就在去年12月于武汉发现的新冠病毒疫情的正式称呼，及中方在发现疫情后与美方就相关数据通报是否得当的事宜发生争执。针对美国国务卿蓬佩奥近日在受访中坚称“武汉冠状病毒”一词，并以中国共产党的名称指控中方在疫情前期缺乏透明度，延缓美方疫情防疫工作的发言，中国外交部发言人耿爽在周一回应称，个别美国政客不尊重科学，不尊重世卫组织的决定，迫不及待借新冠病毒对中国和武汉污名化，我们谴责这种卑劣做法。

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蓬佩奥在上周五就特朗普政府应对国内新冠肺炎疫情的情况，接受了美国消费者新闻与商业频道（CNBC）“财经论谈”（Squawk Box）节目的专访。他在采访中表达出当局对在美国境内能有效防控疫情所持有的乐观态度。回答完有关美国国内面临的新冠病度测试剂短缺的问题后，主持人乔·肯南(Joe Kernen)提出，“据我获得的消息，北京市内饭馆重新开张顾客也登门消费，那里的人们也进行了复工，或许这看起来中国在应对和控制（疫情）的问题上取得成功；我们希望这样的情形也能在世界上其他国家中出现，包括美国在内。”他并补充说，“但也有人提出，因为我们不像中国政府、中共一样专制，因此并不具备大规模隔离民众的同等能力；尽管我们认为它理所当然，但在拥有公民自由的这里，我们是否能取得类似的成功？”对此，蓬佩奥回答称，“我对（防控疫情）持有信心，我有信心（在处理这一问题上）会做的比其他世界上任何国家都好”。他紧接着对肯南说，“我对你向中共提出称赞表示高兴”。

肯南立即跟进说，“我不是在赞美（他们）”。蓬佩奥则打断他的话继续说，“记住是武汉冠状病毒导致的，我们在（疫情）初期所获得的相关信息并不完美，这也致使我们目前进入到，一个今天所面临的很多挑战让我们落后于形势的位置”。他说，“传染病学医生们告诉我不应是这样的，对于疫情所需的信息分享，在拥有透明度、开放性的美国来说也不是这样处理的”。蓬佩奥称，“事实证明，与中共合作获得数据集非常令人沮丧，而这最终将是获得疫苗和应对这一风险的解决方案。”节目的另一名主持人丽贝卡·奎克(Rebecca Quick)随后称，“中国政府正在进行抵制，据前方了解，中国官媒近期的报道中包含有诸如目前为止，病毒是否来自中国尚不可知；他们对美国并不向中国将疫情传播放缓表示感谢而生气等内容，你作何评价”。对此，蓬佩奥回答称，“我们对他们所采取的努力感到高兴，但是中共官方说的（病毒）从武汉传出来的，所以不要接受迈克·蓬佩奥的话；我们掌握（疫情）的原发地，并对此怀有很高的信心；我们同时对存在未能更加及时公布信息，及向全球医护从业者提供和分享（疫情）数据的（问题）怀有信息；这则非常不幸。”

对此，耿爽当天在回答记者提问蓬佩奥所谓“武汉冠状病毒”，中方对此有何评论时指出，“世界卫生组织已经就新型冠状病毒作出正式命名。个别美国政客不尊重科学，不尊重世卫组织的决定，迫不及待借新冠病毒对中国和武汉污名化，我们谴责这种卑劣做法。”此外，另有记者称，蓬佩奥国务卿在采访中还称，由于中方不公开、不透明，美方获得的信息不完善，导致美方落后于疫情挑战。中方对此有何评论？耿爽表示，“疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，积极回应各方关切，加强同各方合作。中国为全世界抗击疫情赢得了时间，作出了积极贡献。对于这一点，全世界看得很清楚，国际社会早有公论。蓬佩奥诋毁中国抗击疫情努力的企图不会得逞。”

针对蓬佩奥的这一指控，有网民提及，外交部另一发言人华春莹曾在2月3日的中方微信记者会上指出，自1月3日起，中方共30次向美方通报疫情信息和防控措施。两国疾控中心就疫情相关情况多次进行沟通。1月29日，中国卫健委通过官方渠道答复美方，欢迎美国加入世卫组织联合专家组。当天美方即回复表示感谢。1月31日，美方通过官方渠道告中国卫健委，美方已联系世卫组织总部，并向世卫组织提交了希望加入世卫组织联合专家组的美国专家名单。

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