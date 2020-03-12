美国议员希望禁止新疆生产的产品进口美国

美国国会议员周三提出一项法律草案，要求禁止从中国新疆地区进口大多数商品，以此阻止维吾尔人被“强迫劳动”的产品进入美国。

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法新社指出，华盛顿像许多独立的人权组织一样，指责中国政府在西北部新疆地区的“再教育营”中拘留超过一百万的少数民族穆斯林。谴责这是“野蛮”的镇压运动。

法案发起人之一的共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）对新闻界表示：“在新疆事实的这些措施是世界上最大的人类悲剧之一。这种情况发生在2020年真的是超出了人们的想象力”。这一法案是与民主党人合作提出的。

众议院民主党议员吉姆·麦戈文（Jim McGovern）也指出，证人的证词、卫星照片和文件都证明使用了强迫他人劳动的所有手段。他说：“我们知道，许多美国的、外国的、和中国的公司都是强迫维吾尔人以及其他少数民族穆斯林劳教的同谋。”据麦戈文称，这种现象“在地区经济中是如此普遍”，以致于没法将劳教产品与其他产品进行识别分类。

这一法案规定禁止从新疆进口所有产品。如果拥有“清楚且有说服力的证据”表明某种产品不是通过强迫劳动生产的，则美国海关可以给予唯一的豁免。

根据法案文本附带的报告，一些已经进入美国市场的商品与劳教产品有关，其中包括织物，鞋子，手机，计算机设备或是茶叶。

报告还列出了被指控从劳教产品中受益公司的名单，其中包括阿迪达斯，耐克，卡尔文·克莱恩（C K），H＆M和可口可乐。

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