东奥会延期或中止将给日本带来巨大损失

鉴于新型冠状病毒疫情扩大，希腊奥委会（HOC）13日宣布，取消希腊12日开始的东京奥运圣火传递活动。

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日本东京都知事小池百合子14日就此事表示：“十分遗憾，我认识到这是为了防止感染扩大而采取的措施，但是19日圣火从希腊传到日本的交接仪式将按计划实施，由衷期待圣火抵达日本。” 小池百合子指出：将与国际奥委会合作，采取感染症对策，“为开成一个安全与安心的盛会切实采取措施。” 希腊国内的圣火传递原计划在19日为止的8天内经过希腊各地的名胜古迹。

据希腊奥委会称，13日圣火抵达南部斯巴达后终止了传递。 12日，希腊保健部宣布，希腊有一名66岁的男子因为感染冠状病毒肺炎死亡。到12日为止，希腊已发现感染者117名，其中有18人为过去24个小时内确认的。 圣火采集、交接仪式12日希腊古代的奥林匹克发祥地、雅典的奥林匹亚市的赫拉神庙前举行，而就在前一天，世界卫生组织（WHO）宣布新冠肺炎疫情为全球“大流行”。

希腊奥委会也在几天前紧急决定缩小仪式规模，仅限100名国际奥委会和东京奥组委注册人士参加，并严格控制在场记者人数，据希腊奥委会称，13日圣火抵达南部斯巴达后终止了传递。 美国总统特朗普12日言及东奥会应该延期一年，他在白宫向媒体表示：“与其以无观众的方式举行，推迟一年是更好的选择。”

日本首相安倍晋三13日与特朗普进行了约50分钟的电话会谈，呼吁在东奥会上合作。 但是19日在雅典举行的圣火向日本交接仪式将按期举行，日本2020年东京奥组委会秘书长武藤敏郎称，日本国内火炬接力“按原计划实施的方针没有改变”，据说火炬传递将以无观众的方式举行。圣火预计20日由专机运抵日本航空自卫队松岛基地（宫城县东松岛市），26日从福岛县出发，在到7月24日开幕为止的121天内，在日本47个都道府县巡回传递。 美国总统特朗普12日言及东奥会应该延期一年。日本SMBC日兴证券在3月10推算，如果东京奥运会中止或延期，仅运营费和观看费加在一起，就将损失6800亿日元。

如果感染扩大，从2月到7月持续半年，经济收缩和由于奥林匹克中止，国内生产总值将减少1·4%，也就是7兆8000亿日元左右，表示上市公司纯利润的企业收益最多要减少24·4%左右。

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