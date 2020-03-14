白宫请愿网站有人联署要求美国提名陈时中任世卫总干事领导世界对抗中国新冠病毒

白宫请愿网站（We the People）3月12日出现要求美国提名台湾卫生福利部长陈时中担任世界卫生组织（WHO）总干事的连署请愿案。其内容指出，陈时中领导台湾有效对抗来自中国的新冠病毒疫情，绝对有能力领导世界度过新冠病毒危机。美国政府应依照《台北法案》，提名陈时中取代现任世卫组织总干事谭德赛。

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在新冠病毒蔓延全球之际，陈时中出任台湾“中央流行疫情防控中心”指挥官，领导防疫人员和民众，有效防堵新冠病毒侵袭台湾，使台湾成为国际公认的防控新冠病毒疫情最成功的国家之一。据台湾民意基金会公布的民调，台湾民众对陈时中的表现，94%认为及格，75%评定80分以上，整体平均分数为84.16。

不过美国国会参、众两院3月4日通过的《台北法案》，仍有待总统特朗普签署后才能生效。根据《台北法案》，美国应在适当情况下，支持台湾成为所有不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。

目前，世卫组织仍将有2300万人口的台湾排除在外。

按照白宫请愿网站规定，请愿案如果在30天内获得10万人连署，白宫将会在60天内做出回应。

除了上述白宫请愿网站连署案外，日前网上还出现由加拿大网友Osuka Yip 在美国的请愿网站Change.org发起的连署，要求谭德赛下台。其中提到，谭德赛对武汉肺炎疫情的态度，已经使世界卫生组织失去了国际公信力，世卫组织应该政治中立，但谭德赛未经任何调查，只相信中国政府提供的死亡人数和感染人数，谭德赛不适合担任WHO总干事，呼吁谭德赛立即辞职。

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