美国提出在私家车上做病毒检测

面对新型冠状病毒疫情的发展，美国总统特朗普宣布全国紧急状态，并提出设立可以让车辆进入的检测中心，让民众在自己的私家车上做检测。

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美国Virgnie地铁站中的卫生健康提示 摄于2020年3月13日 Le message «Gardez votre calme et lavez-vous les mains» est affiché dans une station de métro en Virginie, États-Unis, le 13 mars 2020. © REUTERS/Tom Brenner 路透社

数周以来曾一直低估新型冠状病毒疫情威胁的美国总统特朗普，面对患者人数的增长，决定宣布全美进入紧急状态。特朗普此外还承诺，一个月内拿出五百万个检测这一病毒的新试剂。就此，本台法广RFI常驻华盛顿法语记者安娜·科尔佩传回了特朗普发言的录音片段。

美国总统特朗普说：“我正式宣布全国紧急状态。这一措施将可以解冻最高达500亿美元用于各地对抗这一病毒。在这一紧急状态下，恳请每个州立即安置急救中心，并要求每家医院都启动紧急预案。以便可以在各地回应美国人的需要。”

特朗普表示，将排除一切障碍，为美国人提供他们所需的和他们所享有的医疗。并同时宣布与私立领域建立一种新的合作关系，大幅增加和提高美国检测新型冠状病毒的能力。并与药房和大型销售商联系，在关键地点建立可以让汽车进入的检测中心。目的是要让民众可以直接开车进入这些检测中心，并在自己的车上做测试。特朗普表示，不想让所有的人都做检测，那是完全没必要的。。。

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US President Donald Trump says a slow response to the crisis is not his responsibility © AFP 法新社

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