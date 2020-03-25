美国大选新民调 拜登扶摇 特朗普首退次了

美国一项新的民调显示前副总统乔·拜登在11月的选举之前，在全国范围与总统特朗普相比，只有可以忽略的优势，但是在300个争夺激烈并有可能决定选举胜负的郡，拜登具有明显优势。

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据美国之音今天报道说，特朗普和拜登谁领先？最新民调出笼。蒙莫斯大学星期二(3月24日)公布的民调显示，有可能成为民主党总统候选人的拜登在近日所作的全国民调中，以48%比45%领先于共和党总统特朗普。

该报道称，不过美国总统选举结果并不是由全国普选票决定的。总统由50个州的选举人组成的选举人团来决定。在2016年的选举中，虽然民主党总统候选人希拉里·克林顿在全国范围多赢了近3百万张选票，但特朗普在关键州险胜，以选举人票的优势拿下了总统宝座。据蒙莫斯大学说，2020年选举的选情可能会同样胶着。

但是蒙莫斯大学说，在全美各地300个特朗普或克林顿2016年以不到10个百分点胜出的郡，拜登对特朗普有50%比41%的相当明显的优势。2016年，克林顿在这300个郡的总票数只比特朗普多出一个百分点。这300郡的结果占美国选民的大约五分之一，但有可能最终成为决定具体所在州的成败关键，而各州的选举人票数分配是赢者通吃。

据美国之音报道称，民调主任帕特里克·穆雷说：“目前，特朗普和可能被民主党提名的候选人之间的竞争看起来咬得很紧。但是就像我们从2016年看到的一样，结果将由选举人团而不是全国普选票来决定。民调示意，拜登在美国的关键摇摆地区可能真的拥有先发优势。”蒙莫斯民调还显示，在特朗普2016年轻松挫败克林顿的传统共和党郡，他胜出拜登的比例几乎会相同，而拜登在克林顿四年前拿下的郡也拥有明显优势。

这是拜登三十年来第三次问鼎白宫。他还没有彻底战胜党内竞争对手、佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯。民主党将在7月举行的全国大会上正式提名本党总统候选人。在承诺一定会把票投给具体候选人的党代表票数中，拜登针对桑德斯的优势也许已经是不可逾越了。

该报道说，虽然特朗普和拜登经常在政治上互怼，但是由于很多美国人因为新冠病毒疫情而居家不出，全国总统竞选活动基本上已经停顿。由于暂不举行大型聚会的号召，拜登和特朗普目前都暂不举行大规模公众集会。

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