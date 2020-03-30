郝柏村去世 郝龙斌: 父亲临走无遗憾愿台湾和平安全

自台北方面消息，台湾行政院前院长郝柏村于当地时间3月30日下午2时47分，因年事已高造成多重器官衰竭于台北三军总医院内辞世，享年101岁。长子郝龙斌在随后接受访问时表示，郝柏村自认一生活得精采，没有留下任何遗憾，不过他临终前仍心念着台海的局势。郝龙斌 ，郝柏村一生整军备战，最忧心台海有战事发生，郝柏村希望台湾可以永远维持和平与安全。这是郝柏村终生的职志，也是临走前的心愿。

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郝柏村生于1919年7月13日，籍贯江苏省盐城县郝荣村。1935年，他考入黄埔军校，入读第12期炮兵科。1938年，因抗日战争形势紧张，改期提前毕业，期间担任基层官兵。1942年秋，参加中国远征军，任驻印陆军炮兵第一旅补充团第二营上尉营附、第二营第六连连长。在发动缅北攻势前，于1943年底调重庆陆军大学正规班20期受训。抗战期间，其父母先后在盐城老家去世，均未及返乡。国共内战开始期间出任国军炮兵第十二团中校营长，随国民党迁台后，郝柏村历任国防部参谋总长办公室上校随从参谋、金门第9师少将师长、金门防卫部中将副司令、总统府侍卫长。特别是金门八二三炮战时，他担任最前线小金门陆军步兵第9师师长。

郝柏村还曾赴美国陆军指挥参谋学院中华民国特别班第一期深造，是国军留美将领之一。1977年，郝柏村升任台国防部副参谋总长，次年（1978年）任陆军总司令，1981年晋任一级上将，并调升国防部参谋总长。据悉，国军参谋总长原本两年一任，但郝柏村因种种特殊情况一再延任，最终在职八年，成为国军历任在职最久的参谋总长。他在退伍后历任台国防部部长、行政院院长。是继陈诚以后，第二位曾任参谋总长的行政院院长。前台北市市长郝龙斌为其长子。

1989年，李登辉继任总统一职，“明升暗降”郝柏村，使其从军队实际最高领导“升迁”为没有军事实权的国防部长。1990年，郝柏村出任台湾行政院长，兼任国民党宪政改革策划小组副召集人。1993年，李登辉以“建立行政院向立法院负责”为由，要求郝柏村辞职，郝柏村最终迫于压力下台，转任总统府资政。同年年底，他当选为国民党中央副主席。1996年，郝柏村退出国民党，作为前司法院长林洋港的副手参加总统大选，最终获得160万票，在四组参选人中列第三位。2005年2月6日，国民党主动恢复其党籍，并聘任为中央评议委员会（中评委）主席团主席。

1996年的总统大选失利后，郝柏村淡出台湾政坛，此后多次前往中国大陆，到访北京、山西、河南、湖南、重庆、云南等地。2014年，率领黄炳麟、傅应川、何世同、胡筑生等退役将领三次前往中国大陆，以“陆军一级上将、抗战老兵”的身份走访华北、华中、华南等多处抗日战争纪念馆和遗迹。

对于他的去世，郝龙斌办公室发出声明写道，“在两位蒋总统时代结束后，于台湾开始民主化的过程中，郝柏村先生担任过国防部长、行政院长，历经了台湾民主与经济的动荡与发展。”声明称，“郝前院长的百岁人生见证了两岸中华民族过去100年发展的许多重要关键时刻。他17岁从军，曾参与抗日战争，经历国共内战，随国民党迁台，历经823炮战等战役，一生以捍卫中华民国为职志；晚年的郝柏村先生，以90岁高龄仍多次前往大陆抗日战场，致力还原由国民政府领导对日抗战史实。” 郝龙斌强调“爸爸是很重要的人”。在家属的声明稿中也指，郝柏村一生出将入相、报效国家，可简化为“出生入死、奉献一生”8个字作为表述。

郝龙斌另在当天下午5时向传媒发表谈话，他受访时特地摘下口罩，并一度沉默约10秒钟，最后才深深叹了一口气，对着镜头谈起自己的父亲，过程中眉头神情紧皱，也几度哽咽。郝龙斌称，父亲郝柏村先生，因为年事已高，且多重器官衰竭而离开。他说，“父亲这辈子出生入死、奉献国家，自己把自己定义为尽责的老兵及尽责的公务员，对于自己这一生，父亲曾表达深感活的非常精彩。父亲走的时候，特别说了，他没有任何遗憾。”

郝龙斌说，郝柏村过去讲过，自己是个军人，一辈子就在整军备战，最怕的就是有战争发生，他希望永远维持台湾的和平与安全，“这是父亲终生的职志，也是临走的愿望。他是我心目中真正的英雄，也是我永远学习的榜样。”

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