美中卫生官员：愿携手应对疫情 习近平：防控疫情取得阶段性胜利

自北京方面消息显示，中国国家卫健委主任马晓伟在当地时间周一晚，与美国卫生部长阿扎（Alex Azar）通话，就当前两国新冠肺炎疫情防控进展及下一步合作交换意见。

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据中方卫健委声明介绍显示，马晓伟在通话中表示，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，经过艰苦努力，国内疫情防控形势持续向好。中方将继续坚持把患者救治摆在首位，采取严格的防控措施，有序恢复正常医疗服务秩序。他称，中美两国在卫生领域长期保持多领域、多渠道和全方位合作态势。中方本着公开、透明和负责任态度，与包括美国在内的国际社会携手应对疫情。中方愿与美方保持疫情信息沟通和协调行动，深化技术交流和经验分享，携手支持全球范围内抗击疫情的国际行动，共同维护全球卫生安全。

华盛顿方面，阿扎被指高度赞赏中方为抗击疫情付出的努力和取得的巨大成绩，感谢中方就疫情防控与美方保持密切沟通，表示中方有关防控经验和创新举措对美方当前疫情应对具有借鉴意义，美方愿与中方进一步加强交流，中美卫生健康合作将开启新篇章。尽管近期美中两国就今年1月自湖北武汉爆发新冠疫情以来的病毒来源及应付责任问题摩擦升级，但似乎这一态势随着两国领导人稍后的通话后有所缓和，这也与美国国内及全球各地疫情加重不无关系。

此外，马晓伟还在31日国务院新闻办在武汉举行的新闻发布会上表示，这场新冠肺炎疫情是21世纪全人类面临的困难，特别需要各国加强合作，凝聚合力，携手构筑最严密的联防联控网络。前一时期，中国抗疫斗争得到国际社会的广泛支持，很多国家、地区和国际组织向中国表示慰问，捐赠防疫物资，给予我们有力的支持。他说，当前，中国的疫情防控工作刚刚走出最困难、最艰巨的阶段，我们同所有遭遇疫情侵袭的国家和地区一样感同身受。

针对多国所关心的疫情的数据和相关信息问题，他强调称，很多国家的疫情防控措施对中国也有借鉴意义，我们也将毫无保留地分享中国的防控策略，方法、技术、标准和案例，希望相关国家和地区也能够同一起分享相关的经验，早日遏制疫情蔓延的势头，共同维护全球安全。

同样在当天，中共中央党刊《求是》杂志刊登了最新一篇署名习近平的文章。文章中，中共中央总书记习近平指出，经过艰苦努力，新冠肺炎疫情防控形势，已经取得阶段性重要成果，但未来任务依然艰巨，必须保持头脑清醒，毫不放松，抓紧各项防控工作，坚决打赢保卫战。他形容湖北和武汉是今次疫情防控的决胜之地，党中央一直高度重视，采取最全面、严格、彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。

习近平提到防控重点要保持内防扩散、外防输出的策略，要集中优势医疗资源救治患者，加速研发新型检测试剂、抗体药物、疫苗等，并加快应用已经研发和筛选的有效药物，提高治愈率、降低死亡率。他c，疫情短期内会为湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面，将会在加强防控的前提下，适时分阶段复工复产。又指今次疫情防控，是对治理体系和能力的一次大考，长远要总结经验教训，着力完善公共卫生应急管理体系。

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