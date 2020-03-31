英国外交大臣回应“疫情后对华关系应面临清算”言论

英国《每日邮报》3月28日报道称，英国首相约翰逊的盟友在新冠肺炎危机问题上把矛头对准了北京。对此，英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周一在防疫记者会上回应称，“在应对疫情上，两国需要站在一起；在国际上，如果要开展有效合作、应对这场危机，防止疫情反复，就需要团结尽可能多的国家。”他说，“危机缓解之后可以进行经验教训总结，而在那方面‘应该是由世界卫生组织牵头来做’。”

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《每日邮报》的报道指出，部分英国高级官员对中国近日被指传播有关疫情的错误和虚假信息、试图通过疫情牟利等做法感到愤怒。文章还特别提到了，英方人员对此前中国外交部发言人赵立坚所提出的新冠病毒可能是美国军人带到武汉的指控感到不满。报道引述一名知情人士的话称，“这是一场令人作呕的虚假宣传运动，这是不可接受的。 他们（中国政府）知道自己犯了这个严重的错误，（他们）不是在承认错误，而是在散布谎言。”报道还称，有科学顾问警告约翰逊说，中国官方公布的新冠病毒病例数字可能被“低估15到40倍”。英国政府认为，在病毒大流行期间，中国正试图通过向世界各国提供“掠夺性的援助”来增强自己的经济实力。

报道还援引一位英国政府高级官员的话说，“现在唯一的优先事项是处理疫情危机，但每个人都知道，当这一切结束后，必须要有一个清算”（reckoning ）。报道还提到，英国前保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）曾向该报撰文写道，“当我们度过了这一可怕的大流行病之后，重新审视这个关系（的需求），及将其放置在一个更加平衡和诚实的基础上是十分紧迫的”。报导指，还有英政府内阁高官对欢迎中国电讯巨头华为公司，参与该国信息网络基础建设的合理性提出进一步质疑。该官员称，“这急需得到审查，就像任何依赖中国供应链且具有战略重要性的基础设施一样”。

对于这一颇具争议性的报道及所谓疫情过后“对华关系应面临清算”的说法，拉布在周一英国政府疫情记者会上回应称：“在应对疫情上，两国需要站在一起；在国际上，如果要开展有效合作、应对这场危机，防止疫情反复，就需要团结尽可能多的国家；危机缓解之后可以进行经验教训总结，而在那方面‘应该是由世界卫生组织牵头来做’。”

北京方面，中国外交部发言人华春莹在周一的记者会上强调，“根据世卫组织评估，中国政府采取的果断、有力、及时措施，避免了数10万人感染。许多国家也都认为，中国的经验做法为其他国家提供了有益借鉴。中国政府秉持的公开、透明和负责任的态度，得到了国际社会的高度赞誉。我们无意评判其他国家应对疫情的表现，但是正如世卫组织和很多国家领导人及专家、国际媒体所说，中国此次疫情应对为世界争取了宝贵的时间。”

华春莹还表示，“这么多天过去了，美方还有人在叫嚣，让中国为美国疫情负责，他们难道不心虚、不愧疚吗？这些人试图制造一只世界上最大的锅甩给中国，让中国成为最大的替罪羊。但是，这个锅太大了，对不起，他们甩不出去的。”

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