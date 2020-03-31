蓬佩奥：将竭尽全力帮助台湾在世卫组织发挥适当作用

美国国务卿蓬佩奥在周一受访时向媒体表示，美国国务院将“竭尽全力”帮助台湾在世界卫生组织里发挥“合适的作用”。

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美国总统特朗普3月26日签署了在美国国会两院，得到共和及民主两党共同支持的《台北法案》。《台北法案》内容呼吁美国行政部门，对于采取行为伤害台湾安全或繁荣的国家，美方应考虑改变与其经济、安全及外交接触。与此同时，对于明显增强或升级与台湾关系的国家，美方应考虑增加与其在上述领域的接触。此外，这一法律还呼吁美国利用影响力或其他工具，支持台湾成为不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。它还鼓励美国贸易代表办公室（USTR）寻求机会，进一步增强美台双边经贸关系。当天在谈到这一问题时，蓬佩奥表示，美国国务院将“全面遵守”《2019年台湾友邦国际保护及加强倡议法案》（《台北法案》）。

蓬佩奥在谈到这一法律时指出，“我们认为这很重要。我们很高兴的是，这项立法在国会获得通过上星期并送交总统签署。” 中国外交部发言人耿爽曾于上周五（27日）回应称，上述法案公然阻挠其他主权国家同中国发展正常国家关系，是赤裸裸的霸权主义逻辑，敦促美方纠正错误，不得实施该法。另就香港媒体近日采访世卫组织助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）时，当记者提及台湾重新入会问题后，出现的后者避谈该话题，采访一度中断的事件，世卫组织29日发表声明强调称，台湾加入世卫组织的问题取决于世卫组织会员国，而不是世卫组织工作人员。对此，台湾外交部发言人欧江安回应说，世卫组织需要“继续检讨和改进一些基于政治考虑而对台湾采取的不合理限制”。

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