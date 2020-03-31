蓬佩奥：美国将继续寻求所有与中国合作的机会

美国国务卿蓬佩奥在周一接受亚洲媒体电话圆桌会议采访时，告诉新加坡《海峡时报》称，美国将继续寻求所有与中国合作的机会。他另在接受福克斯新闻主 肖恩·汉尼提（Sean Hannity）采访时表示，面对新冠疫情美国的专家需要来自中国和意大利等国提供精准的数据。

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蓬佩奥在接受媒体采访时还呼吁，为了达到有效对抗疫情的目的，各国媒体在报道全球疫情细节的问题上应奉行透明度的准则。而当谈到美中关系时，他表示，“我们与（中国）有着一个重要的经济关系”。蓬佩奥称，“但与此同时，面对中国同样存在多种巨大的挑战，那些（双边关系中）互惠并不存在的区域”。他说，“我们在贸易问题上观察到这一问题，我们还在中方如何对待记者的问题上看到它”。蓬佩奥说，“对于美国来说，中国是一个真正的战略竞争对手，我不预计这会发生变化”。他同时提出，“但我们意识到的是...美国需要做的一些事情以确保我们拥有正确的资源来面对诸如这样的时刻”。报道指出，美国国内也有不少声音担心，由于大多数的医疗物资都是从中国生产，其国内的物资存储不足且生产线外移，随着疫情的蔓延，美国医护人员当下面对着由此引发的在工作时自身安全受到的威胁问题。

蓬佩奥在采访中还谈道了抗疫中对信息自由需求的重要性。当提到中国政府近期作出驱逐《纽约时报》等三大美国报社美籍记者时，他评价称，“当中国作出了强迫西方媒体离境的决定，我们认为这是个坏事，因为我们不但深信信息自由的重要性，同时还因为这一决定不仅减少了我们对中国发生事情理解的能力，这还包括在整个地区”。蓬佩奥称，“我们必须确保信息能准确、及时地加以传递，且以易于理解和追溯的方式传播，以便我们可以对信息进行验证”。他强调，“这是一个全球大流行的疾病，要将其解决还要有赖于来自全球人们的合作，所以当政府面对真相发动创造有关（疫情）的假消息或误导消息努力时，其将损害全球拯救生命的能力”。

另当谈到美国向印太地区提供援助的问题时，他回答称，“我已与我在新加坡的同级官员在周末进行了通电，我们将继续与他们合作不但要从新加坡（在对抗疫情中）成功的地方学习，还有确保我们向各国提供支持，面对未来的挑战这则需要巨大的相互支持”。此外，蓬佩奥在接受福克斯新闻采访时指出，“当你听到福奇（Anthony Fauci）博士和伯克斯(Deborah L. Birx)博士谈到风险，谈到致死率的问题时，在建模的工作中，我们需要的是数据”。他说，“他们需要来自意大利、中国和伊朗的数据”。蓬佩奥指出，“我们需要所有的国家出面以提供准确和透明的信息”。他称，“如果我们换而言之得到的是虚假信息，这将让更多的生命受到威胁，在我们面对这一巨大挑战之时，不止今天，还包括未来的数周”。

蓬佩奥称，美国已呼吁所有国家提供他们对新冠疫情已知的信息，以使得全球能分享到应对大流行病毒的最好方式。他说，“反之，美国也会向大家分享我们收集到的信息，我们不但会确保美国境内人的安全，这还包括全球的其他地方”。当主持人就美中两国就疫情名称的争论提问称，“在称其为‘武汉病毒’的问题上发生了不少争论，你却告诉大家：抱歉，我们也这样对待不少其他的疾病”。对此，蓬佩奥回应称，“特朗普总统的态度非常明确，记得他今早还有所重申”。蓬佩奥续称，“他将其称为‘中国’冠状病毒”。

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