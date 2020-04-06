美国会议员：中国曾提用口罩换取法国华为5G订单

来自美国田纳西州的美国国会联邦众议员马克·格林（Mark Green）4月4日在接受福克斯新闻（Fox News）采访时，当谈及新冠肺炎疫情在美国国内迅速蔓延，美方对中国出口医疗物资依赖问题时称，“据他获悉，法国此前向中国订购10 亿口罩供应时，却被中方要求法国的5G 网络要批订单给华为公司。”

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格林是美国国会共和党籍的联邦众议员、同样是众议院国土安全监督委员会成员，曾任军医和急诊科医师。他在上周六接受福克斯新闻“美国新闻总部”（America's News Headquarters）节目采访时，谈及美国要增加医护物资战略储备，减少对中国依赖等问题。期间，他话锋一转以法国举例称，“在法国，我们昨天从一个视频会议中得知，法国总统马克龙向中国国家主席习近平提出要定购10 亿只口罩，而对方回应用华为 5G 网络订单交换”。格林续称：“这就是中国，全世界是时该清醒地认清楚了。”

就他所透露的这一内容，格林在采访中并未进行进一步地补充。此前，据中国官媒报道，法中两国领导人曾于3月23日晚通电话，并谈及双方应对新冠疫情问题。但中方的报道中，未提及具体有关口罩的事宜，法国主流媒体也并未出现中方曾提出“拿华为5G订单换进口10亿只中国口罩”的报道。格林此番透露的内容及其得知消息途径有待进一步证实。

此外，在当天的节目中，当谈到美国在医疗物资上对中国的依赖状况时，主持人表示，“商界有个笑话说，如果你欠银行100万美元，有麻烦的人是你；如果你欠银行10亿美元，有麻烦的是银行。”他称，“因此似乎可以说，有麻烦的是美国，不是中国，因为美国或许有钱买，但中国手上有我们需要的东西”，意指中国欲藉由新冠肺炎疫情带给全世界的危机，来扩张自己的政治影响力，格林则表示同意这个看法。

格林当天在社交媒体脸书帐号上分享这段采访视频时写道，“我们必须增加（医疗物资）战略储备，并改变对向中国进口医药和医疗用品的依赖”。另在采访中，针对民主党人，纽约州长科莫感谢中国捐赠呼吸器的一事，格林认为，“感谢中国有点荒谬”。他续称，“因为坦白说，是中国在某些方面让全世界别无选择，也是向所有人隐瞒疫情的国家。”

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