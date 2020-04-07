世卫“断线门”后 港府再指香港电台节目有违“一中原则”

近日，一则香港电台英文节目《脉搏》采访世卫组织（WHO）助理总干事布鲁斯·艾尔沃德（Bruce Aylward）的视频在网络上广为流传，采访中艾尔沃德被指一度以称“听不见”，后视频突然断线的方式避谈记者提出的有关台湾入会的提问。事发后，香港商务及经济发展局局长邱腾华表示，有关主持人的表达，有违“一个中国原则”及《香港电台约章》中港台的目的和使命。对此，林郑月娥特首4月7日于记者会上强调，港台有责任履行“一国两制”原则。

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世卫“断线门”事件发生后，引发多国主流媒体和网民的广泛关注，批评者一度将世卫组织在应对这场全球性大流行传染病中，是否坚持公正和专业性原则提出质疑和批评。事发后，香港商经局4月2日回应称，局长邱腾华认为该节目当中的表达，有违“一个中国原则”及香港电台作为公共广播机构所订明的目的和使命。香港电台为香港商经局辖下部门，是香港广播史上首家广播机构，同时也是香港唯一的公共广播机构。邱腾华认为，有关主持人的表达，有违“一个中国原则”及《香港电台约章》中港台的目的和使命，并称，“世卫成员国均以主权国家为单位，港台必须对此有正确的认识，不能偏差”。邱腾华还指，广播处长作为港台的总编辑，必须对此负责。

面对来自港府的指控，香港电台发言人后表示，当提及台湾时，节目以地方（place）来形容，本身并没有任何立场。而香港电台在审视全集内容后，认为当集节目并无违反“一国两制”原则，也没有违反《香港电台约章》。同样面对港府的指控，香港一批新闻工作者随后在3日发起网上签名运动，要求邱腾华“立即停止政治干预港台”。就这一事件，林郑月娥在当天出席记者会时表示，香港商经局局长邱腾华早前已就香港电台节目问题发声明，她赞同及支持邱腾华在声明的立场，邱腾华会在下午的立法会财委会特别会议再度解释。

林郑月娥说，“香港电台既是公营广播机构，亦是政府部门，有责任履行‘一国两制’原则，节目内容更要深化市民对‘一国两制’的理解。”另在当晚，邱腾华再次向媒体重申，港台作为政府部门和公共广播机构，在处理一些节目上有违“一个中国”原则，并称这不是指节目某一个镜头或提问，而是整个节目。他说，这些节目需要策划、制作才能播放，而节目播放后，引起了公众一定的关注。邱腾华称，对于发生这样的事，港台本身尤其是作为港台总编辑的广播处长是要负责的，因为港台既享有编辑自由，同时也要负起《香港电台约章》的编辑责任。

邱腾华说，这不是个人问题，相关节目既然违反“一个中国”原则，港台就需要予以处理。他还称，这起事件不影响新闻自由，《基本法》对保障新闻自由有所规定，但港台作为政府部门和公共广播机构，需要遵守和受限于约章，尤其是“一个中国”原则涉及国家主权和领土完整。此前，香港电台节目制作人员工会在4月2日亦回应指，“本台英文时事节目《脉搏》主持当日询问措辞简单直接，不带个人或预设立场，更没有用‘国家’来形容台湾。提问本身，如何违反‘一个中国’原则？”

其脸书发表的声明还称，“以《约章》为名破坏《约章》，《约章》列明香港电台拥有编辑自主，‘不受商业、政治及/或其他方面的影响’。既然主持只是追问新闻关注点，节目并无违反一国两制原则，局长却高调要求作为总编辑的广播处长负责，只能视为政治施压，若港台‘跪低’，形同破坏《约章》精神。此举不但相当罕见，更令人心寒。”声明最后写道，“战鼓已起，公众知情权一定要捍卫！”

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