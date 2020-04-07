“你替中国工作吗？” 特朗普白宫记者会上反问凤凰女记者

美国总统特朗普在当地时间4月6日白宫的防疫记者会上，被香港凤凰卫视的一名女记者追问美方是否在与中国合作，因记者提问时连续讲到许多中方措施，特朗普 质疑对方是否替中国官媒工作。

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在记者会上的媒体提问环节，凤凰卫视女记者王又又向特朗普发问称，“仅在上周，来自中国的多次航班上就装满了医疗用品，像华为、阿里巴巴这样的公司向美国捐赠”，特朗普回答称，“我很了解他们”，王又又续称，“150万只N95口罩及很多医用手套，还有很多医疗用品。”特朗普打断她的提问说，“这听起来更像声明而不是在提问”，王又又接着说，“中国驻美大使崔天凯昨晚在《纽约时报》发表专栏呼吁中美两国合作，那么，您个人是否直接与中国合作？” 王又又未完成提问，特朗普介入称，“我们刚签署了贸易协议”。话音未落，王又又接着说，“在抗击疫情。”

特朗普则将话题转到美中贸易协议问题续称，“它是史上最大的贸易协议，我希望他们兑现贸易协议。”他说，“如果他们不兑现贸易协议那我会给你不同的答案”。特朗普称，“但我认为他们会这样做的，他们将在（美国）农产品上花数以十亿计的美元，他们还将在不同的产品上花上数以十亿计的美元，”特朗普话未说完，王又又打断说，“在医疗物资上”。特朗普续称，“中国以前在这些方面都没有在我们国家花过钱。”他说，“我们花了钱，我们与中国贸易逆差存在了许多年，5000亿美元，4000亿美元，我们与中国存在世界历史上最大的贸易逆差”。

特朗普指出，“现在，中国已同意在我们国家花2500亿、很多很多亿的美元，这其中很多将花在（美国）农民和制造业上，所以我会让你知道的。我希望他们兑现贸易协议，我们等着看”。王又又则指防疫问题，重复称，“您在和中国合作吗？”特朗普则反问王又又，“你替谁工作？中国吗？”后者回答，“不，我为香港”。特朗普追问，“你为中国还是哪家报社工作，你为谁工作”。王又又回答说，“香港凤凰电视”。特朗普续问，“谁拥有它？中国？”王又又称，“总部在香港”。特朗普则问，“是国营的吗？”王又又回答说，“不，不是的，是私人公司”。

听到答案后，特朗普说，“好的，我过几个月会给你一个好的答案，我想看看他们会怎么做，现在是他们帮助我们的时候了，现在是时候中国为我们提供帮助了”。他还说，“希望如此，但如果他们不这么做，那也没关系”。据悉，此前王又又曾在3月20日的白宫记者会上就 “中国病毒” 追问过特朗普。

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