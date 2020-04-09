特朗普询问“你来自哪里？” 上海东方卫视台籍记者：台湾

美国总统特朗普4月8日在白宫的防疫记者会上向一名提问的亚洲记者问其“你来自哪里”，该记者回答称“我来自台湾”。这名记者是任职于中国大陆东方卫视的台籍记者张经义，该事件也引发网民热议。

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此前，来自凤凰卫视的一名女记者曾因在6日向特朗普的问答中，被后者指提问关于官方，后被质疑其是否为中国官媒工作。该记者则强调，自己是为总部在香港的私人媒体工作。现供职于上海东方卫视的张经义在当天的记者会上获得提问机会，特朗普询问他称，“你来自哪里？”张经义简单回答，“我来自台湾。”特朗普回应说，“好”。张经义之后表明自己是“代表外国记者团”提问，分别问到有关欧洲向伊朗提供对抗新冠肺炎疫情援助，以及美国民主党参议员桑德斯宣布退选的问题。这一视频片段经直播后引发部分网民热议，有网民批评张经义是“台独份子”，也有人讽刺他“假装是台湾人”。不过据公开资料显示，张经义在1979年出生于台湾。

其个人信息还介绍，张经义于台湾政治大学新闻和阿拉伯语双学位，纽约大学国际关系专业硕士，现担任上海东方卫视驻白宫记者。他还曾于2010年加入凤凰卫视，担任驻华盛顿记者，在2011年时成为“百年来首位华人白宫记者”，也是目前“唯一搭过美国总统专机的中文媒体记者”。公开信息还介绍称，“张经义在2011年正式被录取成为白宫外国记者团第13位成员，也是首位中文媒体成员。2012年6月15日（美国当地时间6月14日）全票当选白宫外国记者团的副会长。”随后，他在2014年7月12日，正式加入上海东方卫视团队。

另据媒体报道，张经义曾以采访白宫的所见所闻出版过《白宫意见》一书，而除了凤凰卫视外，他还曾任职于《远见》杂志、《世界日报》。另有报导指，张经义亦曾以《白宫意见》为栏目，今年4月4日在台湾财经杂志《商业周刊》刊文。当中他曾多次批评美国应对新冠肺炎防疫工作。张经义在文中提出这则是由于“因为美国的强大与自信，让其有些过于轻敌了；检测不足；美国不但没有全民健保，而且无论是有保险或没保险，都不保险。民众害怕上医院，担心破产，令疫情难以控制；联邦政府和地方政府步调不一，让美国要像韩国一样，要全国统一抗疫并不容易，最终疫情如雨后春笋；特朗普在疫情初期的轻描淡写，让部份美国人以为这次有如流感一样，甚至曾说进入4月天气一热疫情就会消失，就在3月最后一天时，美国已成为全球最多确诊的国家”的观点。

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