谭德赛批评特朗普将病毒政治化 特朗普反呛：政治化的正是谭德赛

世界卫生组织总干事谭德塞周三强势回应了，来自美国总统特朗普针对由其领导的世卫组织在应对新冠肺炎疫情中措施不当，发布错误建议，并以“中国为中心”的批评。谭德赛回应称，“如果不想见到更多的裹尸袋，就不要把新冠病毒政治化”。对此，特朗普稍后反驳指，“政治化的正是谭德塞，世卫组织与中国的关系对美国和全世界都不公平”。

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谭德塞在周三世卫组织的记者会上强调，“请不要将病毒政治化。如果想被病毒利用，想见到更多的裹尸袋，那就请便。如果不想有更多的裹尸袋，就不要政治化。”他还敦促对把疫情政治化的行为予以“隔离”。谭德赛在回答“科学·知情人”（ScienceInsider）网站有关特朗普言论的问题时表示，“请隔离将新冠疫情政治化的行为！如果我们不守规矩，我们前面将会出现更多的装尸袋。” 特朗普在周二曾批评世卫组织主要由美国出资却“非常以中国为中心”，在疫情信息方面判断失误，“弄砸了”。他还警告要考虑切断世卫组织的美国资金。

另在周三的记者会上，谭德赛还间接回应了特朗普对中国早期应对疫情举措的批评，以及有关世卫组织对中国政府过于迁就的说法。他说，“美国和中国应该团结起来，打击这个危险的敌人。”谭德赛敦促政界人士不要利用全球政治分歧。“这就像玩火！当国家和全球层面出现裂缝时，病毒就会彻底占上风。看在上帝的份上，我们已经失去了世界上6万多条生命了。”谭德赛并补充说，世卫组织将审查其在应对疫情方面的优势和薄弱环节。他强调，当疫情出现时，存在许多未知因素，而且现在仍有许多未知因素存在。“我们不应该浪费时间相互指责。团结，是击败这种病毒的唯一选择。如果你不相信团结的精神，不团结，那就请做好准备迎接最糟糕的情况出现。”

特朗普在稍后的白宫防疫记者会上，针对谭德塞的有关裹尸袋的言论表示，把问题政治化的正是谭德塞。他续称，“说起政治化，看看他们跟中国的关系，他居然说政治化，我简直不能相信。中国花了4千2百万。我们花了4亿5千万。而一切似乎都是照中国的方式。这是不对的。”特朗普还说，“我认为当你说更多裹尸袋问题时，我认为本可以做到的，而他本来可以更好地尽职为人们服务，假如他们给出了正确的分析的话。可是他们以中国为中心，说一切安好，没有人传人，保持边界开放。他想让我保持边界开放。所以我没有听他的，关闭了边界，在当时那是一项艰难的决定。我们都在一起。我们不顾世界卫生组织反对而做出了决定。所以当他说政治化时，他才是政治化。这是不应该的。”

特朗普接着说，美国向世卫组织提供了巨额经费，中国提供的资金不成比例。对此，他介绍称，“我们去年花了4亿5千万美元、4亿5千2百万美元，几乎是5亿美元。前些年都是几亿美元。他们做的必须要比这更好一些。说起政治化，看看他们跟中国的关系，他居然说政治化，我简直不能相信。中国花了4千2百万美元。我们花了4亿5千万美元。而一切似乎都是照中国的方式。这是不对的。对我们是不公平的。而且说实话，对世界是不公平的。”另就美国是否真得会停止向世卫组织提供资金的问题，特朗普回答s，“我们要进行一项研究、调查，我们将决定我们要怎么做。”

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