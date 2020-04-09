谭德赛指控种族主义人身攻击来自台湾 蔡英文：想邀请他访台

针对世界卫生组织（WHO）总干事谭德赛在周三记者会上，指控过去3个月来向他发起的种族主义歧视性攻击来自台湾的言论，台湾总统蔡英文在周四通过脸书表达了强烈抗议。蔡英文称，她想要邀请谭德塞访问台湾，以“感受台湾人民如何努力在遭受歧视和孤立之中，坚持走向世界、贡献国际社会”。

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美国总统特朗普周二公开在推特和接受采访时，对世卫组织在疫情中所扮演的角色提出批评，并称该组织以“中国为中心”且在应对新冠疫情问题上提供错误建议，威胁暂停对世卫组织的资助。面对特朗普地批评和外界质疑声音，世卫组织多名高级官员在周三否认了这一指控，谭德赛本人还于当天稍后的记者会上回敬特朗普称，“请不要将病毒政治化。如果想被病毒利用，想见到更多的裹尸袋，那就请便。如果不想有更多的裹尸袋，就不要政治化。”他还敦促对把疫情政治化的行为予以“隔离”。此外，当天的记者会上，有人向谭德赛提问：类似特朗普这样的批评是否会让世卫组织难以运行？

谭德赛随后在大约3分半的时间内回答称，“我能告诉你，针对我的个人攻击早在2到3个月前就开始了。这包括对我的辱骂，甚至用‘黑人’、‘黑鬼’等种族歧视言论攻击我。我对我的肤色感到骄傲。说真的，我不在乎这些言论。我很高兴你提了这样的问题，也许我第一次公开回应人身攻击、甚至死亡威胁：我一点都不在乎。”他续称，“如果你要我细讲，3个月前，这种对我的人身攻击来自于台湾岛内。我们需要坦诚，我今天就直说了，这来自台湾。”谭德赛补充道，“台当局外交部，他们知道有人对我发起个人攻击的行为，而且他们也不否认参与其中。在我遭到人身攻击时，他们还继续指责我。” 谭德赛随后表示，这些针对其个人的人身攻击，他并不放在心上。但当这样的仇恨转移至非洲裔族群上时，这就越界了，“受够了”。

对此，蔡英文在脸书上回应称，“对于今天台湾被指控在国际社会上发动种族歧视攻击的言论，我要表达强烈的抗议。台湾向来反对任何形式的歧视，我们长年被排除在国际组织之外，比谁都知道被歧视和孤立是什么滋味。”她表示，“借着今天这个机会，我想要邀请世界卫生组织谭德塞干事长访问台湾，感受一下台湾人民如何努力在遭受歧视和孤立之中，坚持走向世界、贡献国际社会。”蔡英文称，“在世界各地，包括谭德塞干事长的家乡在内，都可以看到台湾的医疗人员和志愿工作者无私奉献的身影，台湾人不会用肤色、语言去区分他人，所有人都是我们的兄弟姐妹。台湾，从来没有因为无法加入国际组织，就减少对国际的支持。”

蔡英文 ，“疫情期间，台湾倾全国之力防疫，成绩也受到世界瞩目。即使世界卫生组织因为政治的操弄将台湾排除在门外，我们还是扛起国际社会成员的责任，主动援助口罩等防疫物资，给疫情严重国家的医护人员。”

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