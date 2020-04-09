谭德赛"台湾种族主义人身攻击"论引发台各党派强烈反应

世界卫生组织(WHO)总干事谭德塞在周三的记者会上公开表示，近几个月来对他个人进行的种族主义人身攻击来自台湾。随后他的这一发言在岛内引发热议，民进党当局和国民党也纷纷表示抗议和谴责。

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当天的记者会上，有人向谭德赛提问：类似特朗普这样的批评是否会让世卫组织难以运行？美国总统特朗普近日对世卫组织在疫情中所扮演的角色提出批评，并称该组织以“中国为中心”且在新冠病毒疫情问题上提供错误建议，威胁暂停对世卫组织的资助。谭德赛随后在大约3分半的时间内回答表示，“我能告诉你，针对我的个人攻击早在2到3个月前就开始了。这包括对我的辱骂，甚至用‘黑人’、‘黑鬼’等种族歧视言论攻击我。我对我的肤色感到骄傲。说真的，我不在乎这些言论。我很高兴你提了这样的问题，也许我第一次公开回应人身攻击、甚至死亡威胁：我一点都不在乎。”

谭德赛续称，“如果你要我细讲，3个月前，这种对我的人身攻击来自于台湾岛内。我们需要坦诚，我今天就直说了，这来自台湾。”谭德赛补充道，“台当局外交部，他们知道有人对我发起个人攻击的行为，而且他们也不否认参与其中。在我遭到人身攻击时，他们还继续指责我。” 谭德赛随后表示，这些针对其个人的人身攻击，他并不放在心上。但当这样的仇恨转移至非洲裔族群上时，这就越界了，“受够了”。

对此，除了台湾总统蔡英文周四通过脸书提出强烈抗议，并提出邀请谭德赛访台对当地进行实地考察外，民进党当局和在野的国民党等纷纷对来自谭德赛的这一争议性发言加以回应。据中央社报道显示，台卫生部部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中周四下午在记者会上表示，他最近回顾过去的状况，1月30日谭德塞正式要求各国不要限制对中国旅游和贸易，这是造成世界各国困境的一大主因。但陈时中说，“台湾并没有把这句话听进去，陆续对湖北、广东、温州市、浙江、河南采取限制措施，直到2月初开始限制中国人入境，当初听信谭德塞的那番话，恐怕很多国家都沦陷，‘这一句句话，未来都会被检视’。”

陈时中还呼吁，“与其有时间骂台湾，不如花时间向台湾学习”。另就蔡英文对谭德塞发出邀请一事，陈时中说，“既然总统都出面邀请，他也希望谭德塞能来，让谭德塞看看整体国家动员、人民素养如何支撑防疫，至于台湾争取参与世卫组织策略到底对还是错。”他称，相信“时间会证明。”此外，民进党立法院党团干事长郑运鹏亦在脸书发文称，“台湾不是WHO会员国，即使台湾很多人质疑、攻击谭德塞，‘又如何呢？’过去几年台湾一再要求、呼吁，谭德塞有过压力吗？现在全世界一起批评中国和谭德塞，美国总统特朗普甚至公开喊话要砍掉美国赞助，表示谭德塞和中国引起公愤了。”郑运鹏称，“他不认为公愤的来源，是国际认为台湾多委屈、多可怜，而是中国和谭德塞的作为，让他们付出人命和国运上太惨痛的代价，而发生这个结果的前提是本来他们是信任WHO的”。

此外，国民党立法院党团首席副书记长林奕华亦表示，“WHO的工作应该是神圣的，却看到谭德塞有很多和防疫无关的政治举动，希望以防疫为优先，少掉这些不必要的政治动作。”国民党还在当天发表声明指，“世卫组织主管不应在未有明确证据的情况下，就将其近来所受的抨击均归咎于台湾，且不应漠视长期以来我国愿参与世卫大会的强烈诉求，因为两者已明显损害国人的国际形象与健康权。”而更为激进的时代力量则在脸书上表态称，要求谭德塞收回这种无中生有的指控，“正式向台湾道歉、并且下台负责”。声明称，“WHO也要看见台湾的防疫成果，将台湾的防疫经验分享给世界各国，停止歧视台湾，停止将政治考量放在人类健康福祉前面。”

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