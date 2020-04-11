有中国学者建议政府改善国际抗疫形象

新冠肺炎疫情之下，中国不断塑造“大国成功抗疫”形象，但在国际上仍被美国等国家指责。有中国学者提出“解套”方法，建议以非政府援助方式来此争取美国人的好感和支持。

广告 继续浏览后续

中央社报道：曾任厦门大学经济学院教授的赵燕菁3月底在网上撰文指出，中美两国在这次疫情中对立升高，美国企图通过指责中国来转嫁自身早期怠忽职守的责任，抵消中国危机应对果断决策带来的巨大世界威望。“为了防止美国政客借中国议题激发民粹或是实现中美经济脱钩，中国有必要打破以往由中央政府主导外援的惯例，越过联邦政府，全方位启动非政府管道，对处于困难中的美国机构和人民实施精准的支援，争取美国人民对中国的理解和支持。

他以马云基金会为例，该机构3月16日向美国捐赠100万个口罩和50万个新冠病毒试剂盒，马云这一举动之所以大获成功，更深层的原因在于避开了国家间强弱尊卑秩序中，“援助”这一行为背后隐含的第二语言。

他认为，在美国人心中，中国是弱者，强者援助弱者理所当然，弱者援助强者则反而显示出自己有错，「中国任何的国家援助的行为，都会被解释为中国在『赎罪』；中国任何的善意展示，都会自取其辱」。

因此，他主张透过中国的民间组织和个人，绕过联邦和对中国不友好的地方政府，用民众容易接受的方式对美国人民进行精确援助。

不只一名中国学者对当前中国在国际舆论中的劣势提出警觉。东北师范大学传媒科学学院副院长、教授张海１１日在环球时报撰文表示，要「认清西方媒体两套叙事框架」。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅