中国抗疫外交忙中出“错” 土耳其不依不饶

中国大搞抗疫外交，但在送给亚美尼亚的医疗物资外包装文字口号中，把土耳其与亚美尼亚有争议的亚拉拉特山，当作比喻中国与亚美尼亚友谊的象征，引发土耳其不满。

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亚拉拉特山（Mount Ararat）位在土耳其东北边界，靠近亚美尼亚和伊朗，为土耳其最高峰，由海拔5137、5165公尺的两座高峰组成。土耳其称之阿勒山（Agri Dagi）。中国于４月8日送抵亚美尼亚的医疗用品，纸箱上用英文写上“愿我们的友谊比亚拉拉特山高，比长江水长”。这让与亚美尼亚存在严重争端的土耳其社会引发不满，在社群媒体上发酵多日。

中央社转引安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）１２日报导，土耳其外交部发言人要求中国就此澄清。中国驻土耳其邓励大使一方面表示就此进行调查后会将结果转达土耳其，又说中方只在纸箱写上中文，内容没有提到阿勒山，英文内容是后来被加上的。中国完全尊重土耳其主权和领土完整。

不过有土耳其媒体Takvim报导，中方关于“英文内容后来加上”的说法是谎言。报导上传货物在机场卸货时的画面指出：“令人反感的文字（在中国）装货时就已印好。”

土耳其与亚美尼亚的历史恩怨始于第一次世界大战期间及战后历史，亚拉拉特山地区多次遭到割让、占领，曾隶属于包括亚美尼亚在内的不同国家。1923年苏联与土耳其签订条约，将亚拉拉特山划给土耳其。但许多亚美尼亚人仍认为此山为其所有。

亚拉拉特山也因发现圣经中“诺亚方舟”遗迹而闻名，亚美尼亚国徽正中央即绘有诺亚方舟停在亚拉拉特山顶。

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