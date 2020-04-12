据英国媒体今天透露，过去10 年间多半蛰居厄瓜多尔驻伦敦大使馆的维基解密创办人阿桑奇Julian Assange，悄悄和他的一名女律师生下2个孩子。维基解密2010年公布美国外交与阿富汗、伊拉克战争机密军事文件，阿桑奇因而成为美国政府公敌，他于2012年弃保逃入厄瓜多驻伦敦大使馆寻求政治庇护，去年4月遭英国警方逮捕。

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据法新社报道称，朱利安·保罗·阿桑奇藏身伦敦使馆期间和女律师生下2子。「周日邮报」（Mail on Sunday）指，48岁澳洲籍的阿桑奇据说和南非出生的律师莫里斯（Stella Morris）生下2名男孩，年龄分别为2岁和1岁。

报导还刊出亚桑杰与两名稚子合照，以及莫里斯受访内容。莫里斯表示她和亚桑杰「坠入爱河」，还打算结婚。根据此报导，两人2017年订婚至今，记者是在检视法庭文件时得知此事。

该报道透露，阿桑奇目前被关押在戒备森严的英国贝尔马什（Belmarsh）监狱中，力抗美国将他引渡至当地以间谍罪名受审的要求。

据「周日邮报」指出，由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散，莫里斯「担心阿桑奇若持续留在贝尔马什监狱里，生命会受到严重威胁」，因此选择公开两人关系以及爱子的存在。

英国政府担心监狱可能爆发疫情，因此准许暂时释放部分囚犯，莫里斯希望阿桑奇也能依据这项计划获释。

据该报说，不过，阿桑奇上个月以自己有染疫风险为由寻求保释失败，一名英国法官表示：「没有理由释放他。」

维基解密透过推特回应这篇报导：「由于#冠状病毒席卷监狱，阿桑奇新曝光的伴侣、他们2名幼子的母亲，呼吁英国政府准许他和其他脆弱的囚犯保释。」

维基解密随后也张贴莫里森受访影片，她在影片中钜细靡遗地道出和阿桑奇5年恋情的点滴。据「周日邮报」指出，两人从2015年开始交往至今，阿桑奇藏身厄瓜多驻伦敦大使馆后，两个儿子陆续在伦敦医院诞生，阿桑奇当时都透过视讯见证生产过程，也已经在使馆内见过他和莫里斯的大儿子嘉布瑞尔（Gabriel）。

据说阿桑奇和莫里斯的两个儿子都是英国公民，曾到狱中探视过他们的父亲。莫里斯对「周日邮报」说：「我深爱阿桑奇，渴望和他结婚。」她说，「亚桑杰对我极度保护，并且尽一切所能保护我不受他一生的梦魇纠缠。」她还说，她之前一直默默秘密地生活，扶养嘉布瑞尔和他的弟弟麦克斯（Max），同时「渴望全家团圆的那天到来」。

莫里斯还说：「现在我必须公开说出来，因为我看到他（阿桑奇）的生命岌岌可危。」

据法新社称，维基解密2010年公布美国外交与阿富汗、伊拉克战争机密军事文件，阿桑奇因而成为美国政府公敌，他于2012年弃保逃入厄瓜多驻伦敦大使馆寻求政治庇护，去年4月遭英国警方逮捕。

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