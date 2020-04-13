披露武汉封城前内幕：李文亮艾芬之后又有萧辉王行环

外界对武汉封城前新冠病毒疫情因瞒报而失控的内幕，曾经通过李文亮和艾芬医生先后对国内媒体的披露而得到关键性的了解。近日，中国媒体《财新网》记者萧辉对武汉大学中南医院院长王行环的采访手记在网上流传，继续让人们了解武汉疫情失控灾难前内幕的一角。

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一向以敢言见称的中国财新网在这次武汉疫情中多次曝光武汉疫情失控，同时质疑有关当局隐瞒疫情使得病毒疫情大爆发。但这些文章随后均被删除或屏蔽。萧辉和其他记者共同采编的长篇报道文章“武汉疫情中的中南医院：他们打满全场“，也已经在财新网上被404”。不过萧辉的一篇记者手记在微博、微信上广为流传转载。

香港《苹果日报》报道说，财新网萧辉的记者手记4月12日流出，她在手记中写道，武汉大学中南医院院长王行环今年1月初就已经感到事态严重，于是不断提醒官员，不要忘记SARS萨斯/非典的惨痛教训，却多次被批评“政治觉悟不高”。

“1月20日，世卫安排专家到中南医院考察，1月19日湖北省、武汉市卫健委领导来中南医院考察安排接待世卫专家时，卫健委的官员要中南医院人员“注意政治影响和说话方式”。 王行环当即直接反驳说，“我一定会实话实说。你们难道忘记了沙士教训了吗？救人命是最大的政治，实事求是是最大的政治”。

在世卫组织到中南医院考察的头天晚上，王行环还回绝了跟他相熟的省级领导要他注意政治影响的叮嘱。他对这位领导说，“真正的政治站位是要站在人民的立场上，站在党中央的全局高度立场上”。

手记引述王行环的话说，“悲剧发生了，死了那么多人，那么多医护人员感染了，我们应该反思哪些地方做得不到位，哪些地方可以改进的”。他期望国家能够防范下一次病毒的侵袭，避免悲剧一而再、再而三发生。

对于在早期中南医院因预警多次被批评‘政治站位不够’，王行环认为，真正的讲政治应当是利国利民，‘我觉得不利国不利民才是不讲政治’”。

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