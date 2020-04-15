中国国务院公布人事变动：中联办副主任杨健被免职

自北京方面消息，中国国务院4月15日公布了最新的高层人事变动，其中杨健被免去香港中联办副主任的职务。对此，部分香港媒体报道认为，现年61岁的杨健已届副部级退休年龄，此次免职属正常人事安排。

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来自路透社的报道指出，61岁的杨健是江西安福人。曾任新华社江西分社社长、党组书记，新华社广东分社社长、党组书记，广东省委宣传部副部长，广东省广电局局长、党组书记、党组副书记，南方报业传媒集团党委书记。他于2012年升任广东省委宣传部常务副部长，广东省广电局局长、党组副书记，南方报业传媒集团党委书记、管理委员会主任，南方报业传媒集团公司董事长、党委书记。2013年起就任中联办副主任。据悉，杨健现为十三届全国政协委员。

报导指，中国省部级副职干部一般退休年龄是65岁，但通常在60岁以后会安排人大、政协等“二线”职位。今年2月，中国任免国家工作人员，夏宝龙兼任国务院港澳事务办公室主任；免去张晓明的国务院港澳事务办公室主任职务，改任国务院港澳事务办公室分管日常工作的副主任（正部长级）；骆惠宁、傅自应兼任国务院港澳事务办公室副主任。

据中联办官网资料显示，中联办除杨健外，还包括陈冬、杨健平、仇鸿、卢新宁、谭铁牛及何靖六名副主任。而此次除杨健外，中国国务院宣布职务遭受变动的还包括：免去舒晓琴（女）的国务院副秘书长、国家信访局局长职务；免去罗文的国家发展和改革委员会副主任职务；免去陈改户的国家民族事务委员会副主任职务；任命李文章为国务院副秘书长、国家信访局局长。

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