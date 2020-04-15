中联办主任：决不能让香港成为国家安全的风险口

香港中联办主任骆惠宁4月15日在出席第五个全民国家安全教育日活动时致辞表示，“在制度层面，香港回归祖国以来国家安全始终是突出短板，应尽快在维护国家安全的法律制度和执行机制层面下功夫，决不能让香港成为国家安全的风险口。”

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因应当地新冠肺炎疫情形势，除骆惠宁外，香港特区行政长官林郑月娥及全国政协副主席董建华、梁振英等人，都通过网路发表谈话在专题网站上参与活动。骆惠宁在致辞中说，“眼前正在经历的这场疫情防控战是事关国家安全的一场大战，与每一个家庭、每一个人息息相关。在抗击疫情的关键时期用特殊形式启动‘全民国家安全教育日’活动，更让大家切身体会到国家安全‘人人有关、人人有责’”。他提出，“在制度层面，香港回归祖国以来国家安全始终是突出短板，应尽快在维护国家安全的法律制度和执行机制层面下功夫，决不能让香港成为国家安全的风险口。”

骆惠宁称，“在法治层面，‘港独’‘黑暴’等行为导致香港的法治核心价值遭受极大冲击，严重破坏香港安定繁荣，严重挑战‘一国两制’原则底线，严重危害国家安全。对任何危及香港法治根本的行为都应当零容忍。在社会层面，香港全社会都应行动起来，营造有利于同各种危害香港安定和国家安全的行为作斗争的社会舆论环境，当前应同心抗疫，反对‘揽炒’”。他提及，“伟大祖国始终是香港的坚强后盾，希望大家共同维护好国家的主权、安全和发展利益，维护好香港的长期稳定和繁荣，共同推动‘一国两制’行稳致远”。

在经历了去年6月暴发的反修例抗争运动后，今年1月，中联办原主任王志民被撤换，由中国人大财经委员会副主任骆惠宁担任。《纽约时报》此前在相关报道中分析称，与其前任王志民的职业生涯大部分时间都与香港事务有关相比，曾在大陆担任过两个省的省委书记的骆惠宁对香港几乎不了解。报导显示，后者从2003年到20016年在青海官场级级攀升，并于2010年出任青海省省长，2013年担任省委书记。此后，他转任山西省委书记并于2019年11月30日卸任这一职务。

同样在当天，林郑月娥发表谈话称，“反修例暴力事件挑战香港法治，出现极端化近乎恐怖主义的行径，如果不有效遏制违法活动，将可能提升到危害国家安全层面。”她并提出，“国家安全涵盖的范围包括公共卫生安全和金融安全，以至更深更广泛的领域。”林郑月娥称，当前防控新冠肺炎疫情，应视为国家安全的一部分。此外，香港警务处处长邓炳强亦表示，“反修例活动的暴力程度越演越烈”。他扬言称，“行为从本质上已有本土恐怖主义元素。”

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