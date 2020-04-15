美国暂停资助世卫组织 中国回应：严重关切 受影响的包括美国

美国总统特朗普4月14日宣布，美国对世界卫生组织在他所说的新冠病毒疫情上的“严重管理不当和隐瞒”问题上扮演的角色进行审查，并指在审查期间，暂停向世卫组织提供资金。对此，中国外交部发言人赵立坚在15日的例行记者会上回应称，中方对美方宣布暂停资助世界卫生组织表示严重关切。

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特朗普在周二的白宫防疫新闻会上讲话称，“世卫组织最危险、代价最大的决定之一是其反对针对中国和其它国家实施旅行限制的灾难性决定。他们非常反对我们所作的。幸运的是，我没有相信，暂停了来自中国的旅行，挽救了数不清的生命，否则成千上万的人会死去。假如其它国家也同样暂停来自中国的旅行，无数的生命将得到挽救。”他强调，“随着新冠病毒大流行病爆发，我们对美国的慷慨是否得到了最好的利用深感关注。现实是，是世卫组织未能以及时和透明的方式充分获取、核实并分享信息。”此外，特朗普在讲话中还历数了他所认为世卫组织在应对疫情中所存在的其它错误，包括轻信中国政府的说法，而未能调查与官方说法相左的“来自武汉的消息来源的可信报告”等。他指出，“我正在指引我的政府暂停提供资金，同时一项检讨正在进行，以评估世卫组织在冠状病毒扩散问题上严重管理失当和隐瞒事情上的角色。”

北京方面，赵立坚在回应如何看待美方的这一决定时表示，“作为全球公共卫生安全领域最权威、最专业的国际机构，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代的作用。尤其是新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事带领下，积极履行自身职责，为推动国际抗疫合作发挥了中心协调作用，得到国际社会普遍认可和高度赞誉。”赵立坚称，“当前，全球疫情形势严峻，正处于关键时刻。美方这一决定将削弱世卫组织的能力，损害国际抗疫合作，受影响的是包括美国在内的世界各国，特别是能力脆弱的国家。我们敦促美方切实履行自身的职责和义务，支持世卫组织领导国际抗疫行动。”他还强调称，“中方将一如既往，支持世卫组织为推动国际公共卫生事业、应对全球抗击疫情发挥重要作用。”

美国是目前世卫组织最大的捐助国，2019年向该组织的捐款超过4亿美元。依照美国国务院提供的数据显示，相比之下，中国同期的捐款为4400万美元。同样就美方的这一决定，德国外长马斯（Heiko Maas）在最新受访时谈道，互相指责无济于事，危机当前反而应该强化世卫的功能。马斯向德新社（DPA）表示，对抗2019年冠状病毒病（COVID-19）最好的投资是强化联合国，尤其是经费不足的世卫组织，及加速检测试剂和疫苗的研究和分配。此外，中日韩与东盟领导人在4月14日参与了，抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议并发表声明，强调世卫组织在全球抗疫斗争中发挥的重要作用。声明称，“各方将致力于与世卫组织、相关组织和国际社会在全球抗疫斗争中密切合作，鼓励政府和社会资本合作（PPP）及全社会参与，应对疫情对经济社会带来的深远影响，维护人民福祉和可持续增长。”

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