官媒刊文列“武统台湾条件” 东部战区公号发文“丢掉幻想准备打仗”

近期在新冠肺炎疫情肆虐全球的同时，台海两岸的局势也趋于紧张。中国国台办旗下官网“中国台湾网”4月15日刊发了题为“说透了！‘武统’台湾什么时候开始？解放军专家权威解读”的文章，列出了“武统台湾”的条件。同日，解放军东部战区陆军旗下微信公众号“人民前线”也发出一篇“丢掉幻想，准备打仗”的文章，宣讲充分做好战前准备是掌握战争主动权的关键。

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“中国台湾网”刊登的这篇评论文章提出，“当前，新冠疫情导致国际局势及台海局势发生深刻变化。因民进党当局种种冷血作为，在网络上激起强烈民愤，‘武统’声音再次水涨船高。”文章提到，火箭军退休研究员、中国核战略专家杨承军日前在媒体发文，详细论述关于“武统”的诸多细节问题。包括，对台海区域局势发展的判断、统一的必然性、对台斗争的思考和建议、“武统”的6项触发条件、“武统”的准备以及战后治理等问题。“中国台湾网”的评论文章随后引述杨承军的话称，“中国作为一个负责任的大国，在实现国家统一的战略进程中光明磊落、理直气壮。在全球抗疾形势下，我们必须密切关注台湾当局动向、客观分析帝国主义军事干预的形式和程度，务实做好‘武统’准备，科学决策战后治理，以及恢复经济，处置罪犯、部署驻军、稳定治安等，切实深化、细化对台斗争。”

文中，杨承军提出对于“武统”的六项触发条件包括：“台湾当局公然宣布独立时；台湾当局组织独立公投、使祖国面临分裂时；台湾有外军部署时；台湾重启核武研发时；台军使用军事手段攻击大陆时；台湾发生大规模动乱时”。针对上述触发条件，杨承军又称，上述时机并不包括趁疫情动手，还没有到刻不容缓的程度，应让国际社会及蔡英文当局看到大陆维护国家核心利益的意志、决心和不可逾越的底线。值得一提的是，这篇文章最后还写道，专家关于“武统”台湾的思考和建议，并不代表大陆放弃了“和平统一，一国两制”的大政方针。文章称，“在统一问题面前，只有充分准备，真抓实干，才能确保万无一失。14亿国人无比期待祖国早日完成统一，最好还是以和平方式，但这要看民进党当局和其背后的美国势力是否认清形势了。”

此外，解放军东部战区陆军微信公众号“人民前线”在当日也发出了一篇题为“丢掉幻想，准备打仗”的文章，宣称充分做好战前准备是掌握战争主动权的关键，对台警告意味浓厚。这篇文章先引用中国已故领导人毛泽东的话，“我们爱好和平，但以斗争求和平则和平存，以妥协求和平则和平亡”，随后又引用中国国家主席习近平的讲话称，“我们很长一段时期都面临重大政治、外交、安全、军事风险…千万不要忘记，军事手段始终是保底的手段。”文章还以大陆全民国家安全教育日为引，重提“丢掉幻想，准备打仗”口号，称要加紧练兵备战，确保一旦有事便能断然出手，坚决有力消灭敢于来犯之敌。

1949年8月14日，毛泽东发表了“丢掉幻想，准备斗争”的文章，以批评在当时中共建国前国内一些对美国，及建国后中美关系“抱有幻想的人”。另据香港01相关报道显示，连日来，台海局势持续紧绷，继解放军军机在近期多次绕台后，辽宁舰日前又从台湾东部海域前往南海，引起国际社会关注。对此，台湾民进党前立委郭正亮在4月15日分析指，北京或正醖酿军事压力测试。

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