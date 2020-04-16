美质疑中方秘密进行核试验 中国外交部：颠倒黑白、倒打一耙

近日，有美国媒体报道指，美国国务院在即将公布的新军备控制报告中提到，中国可能在秘密进行低爆炸威力的核试验。报告未提供具体证据。对此，中国外交部发言人赵立坚在16日的例行记者会上加以否认，并称，“这完全是颠倒黑白倒打一耙”。

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据悉，美国国务院公布的这份新军控报告显示，中国可能正在秘密进行低爆炸威力的核试验，尽管北京方面坚称中国严格遵守一项禁止一切核试验的国际协议。《华尔街日报》4月16日的报道中提到了报告内容，其指这一判断依照中国一系列试验迹象，包括2019年全年在新疆罗布泊核试基地活动频繁；基地内大量挖掘；疑似使用特殊密室抑制爆炸规模等。该报道还称，另一个引起美方怀疑的因素是，过去几年，中国境内旨在检测放射性物质排放和地震震动的监测站的数据传输受到干扰。这一报告还批评北京在核试方面缺乏透明度。《华尔街日报》引述“全面禁止核试验条约组织”（CTBTO）发言人称，中国自2018年到2019年8月曾阻断境内5个监测器的数据传输。对此，中国驻美国大使馆未有回应。

报道还援引美国一位不愿具名的高层官员表示，中国的试核活动令人担忧，特朗普总统更希望把中国纳入美俄一项军备控制新协议，以取代将于明年2月到期的美俄《新削减战略武器条约》。

该名官员还称，“中国政府对其军备现代化的速度令人担忧，破坏局势稳定，并说明了为什么应将中国纳入全球军备控制框架之内。”对此，赵立坚在当天的记者会上回应称，中国是首批签署《全面禁止核试验条约》的国家之一。中国一贯支持条约的宗旨和目标，始终恪守暂停核试验的承诺，为条约组织筹委会工作作出了重要贡献。中国境内监测台站数据传输工作也得到筹委会技术秘书处的高度肯定。

赵立坚强调，美方枉顾事实、捕风捉影，对中方进行无端指责是不负责任甚至别有用心的，连美国国内军控专家都表示质疑。他称，中国绝不接受并强烈反对美方的指责，反观美方近年来在核态势审议报告中明确表示不会推动批准条约，甚至声称如确有必要将恢复地下核试验。国际社会应该高度警惕美方这种危险动向，敦促美方改弦更张。

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