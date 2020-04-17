新冠防疫理念不一致巴西总统解职卫生部长

巴西总统博尔索纳罗（Bolsonaro）解职了面对新冠病毒疫情，与其观点不一致、唱做不协调的卫生部长曼德塔（Mandetta）。

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巴西卫生部长路易斯·曼德塔在4月16日周四宣布，他已被总统博尔索纳罗解职；曼德此前表示完全不同意总统面对新型冠状病毒时的做法。

根据法广特约记者卡多纳的报道，巴西卫生部长16日，在曼德塔在总统府与总统会晤后，在其Twitter上宣布了自己的辞职。曼达塔完全不同意总统在面对这种新型冠状病毒时的立场及做法。

巴西卫生部长在其推特上宣布了这项辞职，他说： “总统博尔索纳罗刚向我宣布，我已被免除担任卫生部长的职务。” 这是曼德塔在总统府与总统会晤后所推特的。

其实，这项解雇宣布外界已等待了几天，因在巴西总统和这位部长之间发生了许多冲突，在针对如何对抗冠状病毒大流行的方式看法似乎不相容。部长一直主张要实施封闭令；而总统则继续淡化病毒的冲击力度，并质疑采取封闭令的社会隔离。在这项解职消息宣布后不久，在几个巴西城市，响起了敲打厨房平底锅的音乐会，以示抗议。对于许多巴西人来说，卫生部长曼德塔向总统提出的建议代表了理性之声。

几家媒体报道：曼达塔的继任者是肿瘤学家泰希Teich，于周四早上会见了总统博尔索纳罗。

有着巴西医学协会（AMB）支持的泰希，和他的前任一样认为：禁闭令是阻止大流行的最好方法。

根据最终的官方报告，在巴西已鉴定出30,000多例新冠病毒病例，包括1,900多例死亡。 但是，根据由大学研究人员组成的巴西新冠病毒小组的估计，实际案件数量要高出15倍。 据他们说，已经有超过30万人被感染，使他们担心在接下来的几周内会发生大批死亡病例。

新任卫生部长泰希表示，他赞成开展筛查测试活动，以更好地了解病毒的传播。 但是，当局目前没有办法在全国范围内迅速实施这些措施。

卫生部长曼德塔的离任也开启了巴西局势进入一段不确定的时期。

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