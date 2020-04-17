蓬佩奥：疫情下很多国家会重新思考是否纳入华为5G

美国国务卿蓬佩奥周五在接受采访时表示，中国政府对新冠肺炎疫情处理的方式，很可能会令各国不得不重新思考本国通讯基础建设发展的道路，包括是否让中国电讯巨头华为参与建设本国的5G网络建设。

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蓬佩奥在当天接受了福克斯商业新闻（Fox Business Network）的专访。当被问到有关华为和5G问题时，他表示，“我深信此刻，当看到中国共产党未能（对疫情）开放、透明，以适当方式处理（疫情）数据的此刻，这会让非常多的国家重新思考如何部署电信设施建设。”蓬佩奥还称，“当华为上门来推销他们的设备和硬件时，这些国家将会持不同眼光来考量决定。” 此前，英国外交大臣拉布在周四的疫情防控记者会上提出，此次新冠病毒危机结束后，中英关系不可能回归“一切照常”。他称，事后英方有必要研究相关教训。

稍早时，英国前外交大臣威廉•黑格(William Hague)曾呼吁当局对北京方面采取更强硬的立场，包括在华为(Huawei)参与英国5G移动网络建设的问题上。而有关是否允许华为及在何种程度上允许该公司参与英国5G网络建设的争论，在新冠肺炎疫情于当地暴发前已经维持了数月的时间。执政的英国保守党内部也曾为此对立。中国官方和华为公司则一直否认来自美国政府等多方对华为所存在的安全指控。

此外，针对蓬佩奥在15日受采访时说，我们所知道的是病毒起源于中国武汉，且武汉病毒研究所离那个海鲜市场只有几英里远。还有很多情况需要了解，美政府正在努力了解清楚的置评提问，中国外交部发言人赵立坚回应称，“几天前，美方有人指责中方没有及时向美方通报疫情信息，现在又炒作病毒来源问题，影射病毒源与武汉病毒研究所有关。明眼人一看便知，其目的是要把水搅浑，转移视线，推卸责任。”他称，“我们多次讲过，病毒溯源是一个严肃的科学问题，需要听取和尊重科学、专业的意见。”

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