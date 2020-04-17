香港律政司司长：中央有责任及有权对香港事务提意见

针对近日中国国务院港澳办和香港中联办就香港立法会事宜发出声明的事件，香港律政司司长郑若骅4月17日向媒体表示，中央不止有权，也有责任，对香港一些事情提出意见， 实际操作仍由香港负责。

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香港立法会自去年10月复会以来，首个工作是选出内务委员会主席。去年担任内会主席的建制派议员李慧琼今年再次竞逐主席，因此她不能主持选举，交给去年的委员会副主席、泛民主派议员郭荣铿主持。但委员会召开多次会议后，至今仍然未能选出主席，令委员会停摆，无法展开其他工作。

近日，港澳办和中联办分别发布声明，批评郭荣铿“拖延”选举委员会主席，连带令立法会无法正常运作。其中，来自港澳办的声明更指，郭荣铿可能触犯“构成公职人员行为失当”罪。中联办的声明亦认为，这种“拉布”行为是违背立法会议员的就职誓言。对此，郭荣铿和全体泛民主派议员均反驳来自港澳办和中联办的声明，认为内会纯属香港内部事务，中央政府的做法违反《基本法》第22条不可干预香港内部事务的规定，有违“一国两制”。郭荣铿更直斥“两办”的批评是“无理指控和政治谩骂”，促请对方检点、收敛。

另在港府方面，特首林郑月娥星期二在出席记者会时表示，中央政府关心香港和澳门的事务是“理所当然”，不构成干预。建制派亦认同林郑月娥的说法，指出中央政府的行为并不构成干预。同样就这一争议性话题，郑若骅当天向媒体表示，中央有责任、有权对香港事情提出意见，实际操作仍由香港负责。郑若骅说，香港是中华人民共和国的特别行政区，按照《基本法》，香港在某些事务享有高度自治，但不代表中央不关注和放弃执行“一国两制”之下的相关权力。

至于被指或“构成公职人员行为失当”的公民党郭荣铿，是否会被起诉，剥夺议员资格，郑若骅表示不回应个别情况。另就路透社此前引述消息人士的话指，香港终审法院首席法官马道立要抗衡中央官员的消息，郑若骅回答说，任何人不应揣测无事实根据的事。她并称，相信负责任的媒体在报道前会确认事实，也相信专业人士在发表意见时需要基于事实。

郑若骅还重申，香港司法独立受到香港《基本法》健全机制保障。香港委任法官会通过独立的委员会建议，考虑资格时基于司法和专业资格，不会因为任何政治立场而作出任命。她称，法官获委任时要宣誓，以无惧、无偏、无私、无欺原则从事司法工作。在实际实践上，法院的判决会写出理据，法院也会公开透明审讯。

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