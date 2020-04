美国/政治/新冠肺炎

张经义事件继续发酵 特朗普转发推文赞成将其“马上赶走”

美国总统特朗普接受上海卫视台籍记者张经义采访资料图片 © 网络图片

任职于中国东方卫视的台籍记者张经义日前在白宫防疫记者会上被美国总统特朗普问及,“你来自哪里”后回答“台湾”引发的争议仍在发酵。特朗普在周六通过推特转发了,右翼激进组织美国转折点组织(Turning Point USA)创始人兼总裁查理·柯克(Charlie Kirk)的相关推文,柯克的推文指责张经义向特朗普撒谎,对此特朗普评价称“马上把他砍掉(赶走)!”(cut him off now !)