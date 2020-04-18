张经义事件继续发酵 特朗普转发推文赞成将其“马上赶走”

任职于中国东方卫视的台籍记者张经义日前在白宫防疫记者会上被美国总统特朗普问及，“你来自哪里”后回答“台湾”引发的争议仍在发酵。特朗普在周六通过推特转发了，右翼激进组织美国转折点组织(Turning Point USA)创始人兼总裁查理·柯克(Charlie Kirk)的相关推文，柯克的推文指责张经义向特朗普撒谎，对此特朗普评价称“马上把他砍掉（赶走）！”（cut him off now !）

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此前，来自凤凰卫视的一名女记者曾因在6日向特朗普的问答中，被后者指提问关于官方，后被质疑其是否为中国官媒工作。该记者则强调，自己是为总部在香港的私人媒体工作。现供职于上海东方卫视的张经义在当天的记者会上获得提问机会，特朗普询问他称，“你来自哪里？”张经义简单回答，“我来自台湾。”特朗普回应说，“好”。张经义之后表明自己是“代表外国记者团”提问，分别问到有关欧洲向伊朗提供对抗新冠肺炎疫情援助，以及美国民主党参议员桑德斯宣布退选的问题。这一视频片段经直播后引发部分网民热议，有网民批评张经义是“台独份子”，也有人讽刺他“假装是台湾人”。不过据公开资料显示，张经义在1979年出生于台湾。

就这一事件，查理·柯克在周六的推文中写道，“中国共产党的代理人们是如何不断地获权进入白宫新闻简报室？这个‘记者’向总统说谎，称自己来自台湾，但他实际上是上海东方传媒集团的人，这集团是中共的宣传工具”。查理·柯克写道，“如果你赞同应将他抓起来并驱逐出境，同意的转起！”特朗普则在随后转发了这条推文，并附文写道，“马上把他砍掉（赶走）！”

同样就张经义事件在岛内也引发不少争议，台陆委会发言人邱垂正日前对此回应称，张经义具有台湾地区人民的身份，而上海东方卫视是大陆党务及政务系统直属的事业单位，张经义涉及违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》规定，即台湾民众不得担任大陆党政军或团体相关职务，或为其成员。邱垂正称，将会同相关机关尽快进行查处。本周六，对于台行政院长苏贞昌指相关规定是在前总统马英九时代所订，马英九办公室当日驳斥前者荒谬无知，并指那是时任陆委会主委的蔡英文订下的规定。对此，苏贞昌后通过发言人表示，对相关言论造成各界误会，向社会大众及马英九致歉。

据公开资料显示，张经义曾就读于台湾政治大学新闻和阿拉伯语双学位，纽约大学国际关系专业硕士，现担任上海东方卫视驻白宫记者。他还曾于2010年加入凤凰卫视，担任驻华盛顿记者，在2011年时成为“百年来首位华人白宫记者”，也是目前“唯一搭过美国总统专机的中文媒体记者”。公开信息还介绍称，“张经义在2011年正式被录取成为白宫外国记者团第13位成员，也是首位中文媒体成员。2012年6月15日（美国当地时间6月14日）全票当选白宫外国记者团的副会长。”随后，他在2014年7月12日，正式加入上海东方卫视团队。

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