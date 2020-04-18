英国外交部：关注有香港政治人物被捕 彭定康：进一步埋葬“一国两制”

香港警方在周六当天已抓捕了15名泛民主派人士，并指这些人涉及去年多起未经警方批准的反修例抗议活动。对此，英国外交部同日发表声明表示，关注香港一些政治人物被捕，会密切留意事态发展，期望所有拘捕与司法程序，会以公平及透明的方式进行。

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综合香港媒体报道显示，当地警方现已共拘捕了15名泛民主派人士，消息指15人合共涉及58项罪名。香港01的报道指，15人俱涉嫌“组织及参与未经批准的集结”，分别与在8月18日于港岛集会、10月1日港岛游行，以及10月20日的九龙区游行有关。另外，其中5人曾在10月1日及10月20日游行前一天号召市民参与非法集结，另涉嫌“公告未经批准的公众游行”被捕。据悉，15人将于5月18日在东区裁判法院提堂。

当日被港警拘捕的15人包括：壹传媒创办人黎智英，以及多名泛民主派人士，包括李卓人、何俊仁、梁国雄、何秀兰、民主党创党主席李柱铭、民主党前主席杨森、陈皓桓、社民连主席黄浩铭、社民连秘书长吴文远、立法会前议员区诺轩、葵青区议会主席单仲偕、支联会秘书蔡耀昌、立法会议员梁耀忠、公民党前立法会议员兼大律师吴霭仪。

就这一事件，英国外交部发言人在声明中指出，英国政府关注香港一些政治人物被捕，会密切留意事态发展，期望所有拘捕与司法程序，会以公平及透明的方式进行。声明表示，和平示威的权利是香港生活方式的基础，并受《中英联合声明》及《基本法》保障，所有抗议活动必须以和平方式进行。声明还呼吁当局避免采取激化紧张局势的行为，并称当局亦应该透过有意义的政治对话，聚焦于重建信任。

另据《纽约时报》报道，末代港督彭定康（Chris Patten）就这一事件亦发表声明提出，“涉案游行示威有数以百万计香港市民参加，但警方只拘捕十多名杰出的港人，这是独裁政府所为而非法治；对撑起港人生活方式的价值来说，这次拘捕行动是一次史无前例的冲击”。声明中，他还批评指，“港府的举动显示北京决心压制香港，并在世人聚焦处理新型冠状病毒大流行之时，联同‘顺从北京的香港政府’进一步埋葬‘一国两制’。”

另就香港中联办近日发声明称，港澳办和中联办不是《基本法》第22条所指的“中央人民政府所属各部门”，彭定康则回应称，“此卤莽的说法显示中国国家主席习近平决意抛弃中央以往的政策，为此不惜破坏香港人的生活方式”。他并呼吁所有知道守护香港高度自治的重要的各国政府和议会，立即发声反对香港政府和警方的所作所为。

此外，在1995 至 1997 年香港主权移交中国之际，曾担任过英国前外相的聂伟敬（Malcolm Rifkind）也发表声明，指出香港警方拘捕“香港民主教父”李柱铭等人，是对《中英联合声明》和《基本法》所保障的香港自由、法治和自治一次“令人震惊”的冲击。他表示，“呼吁国际社会向北京明确指出，此举不但不能接受，更会被视为破坏香港自由和国际法治秩序的举动。”英国国会“跨党派国会香港小组”副主席、英国上议院议员奥尔顿（David Alton）等还通过脸书和推特发表声明，对这一事件作出回应。奥尔顿在脸书的声明中形容这些人被捕的消息“令人震惊”，并称他已联络英国政府相关部门，要求英国政府向中方作紧急抗议。

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