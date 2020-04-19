特朗普警告若中国“蓄意隐瞒”疫情将面对后果

美国总统特朗普在周六的白宫疫情记者会上表示，如果中国曾蓄意隐瞒疫情，造成新冠肺炎全球大流行，那么中国需要面对后果。

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特朗普提出，新冠肺炎疫情本可遏止于中国境内，但最终没有，现在全球因此受害。他称，“如果是个错误，那就是一个错误。但如果他们负有故意的责任，我是说那肯定就应该产生后果。”他并未就在这一情况下，美国将采取何种行动进行说明。依照周日的最新数据显示，美国境内新冠肺炎确诊病例已超过74万例，3万9千多人患病死亡。而根据周四的经济数据显示，自3月14日以来有2千2百多万美国人递交了失业救济申请，将美国的失业率上升至约13.5%。

特朗普在记者会上还指出，他认为直到不久前美中关系保持良好的态势，并提及两国达成的“第一阶段”贸易协议，他话锋一转说，“但突然你就听到了（有关疫情）的消息。他称，中方对（疫情的发生）感到尴尬。特朗普强调，现在的问题是，新冠病毒发生的事情究竟“是一个后来失控的错误，或是故意而为？”，他指出“两者之间存在巨大的差别”。

在中国官方近日突然把武汉市新冠肺炎死亡人数大幅上调后，特朗普再次提到了他认为，中国的相关数字实际上更高，而且比美国的死亡病例高得多的说法。特朗普另对近日由福克斯新闻报道地，新冠病毒或源于武汉病毒研究所的消息加以提及。特朗普表示，由他领导的美国政府正在寻求确定新冠病毒是否是来自一家中国的病毒研究所。

在记者会上，特朗普不忘借中国话题向其目前民主党主要竞选对手前总统拜登，及后者过去在对华问题上存在的记录加以攻击。特朗普以他就贸易问题直面中国举例，提出如若其对手“瞌睡拜登”(Sleepy Joe)赢得了11月的大选，中国和其他国家将控制美国。另据华盛顿方面消息，美国国会在近日正式启动新冠病毒调查机制，参众两院分别推出法案，允许美国民众对中国政府提出诉讼，针对他们在疫情中的损失进行求偿。与此同时，多位国会议员致函白宫，呼吁美国与国际盟友合作，针对新冠病毒的起源问题展开联合调查。

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