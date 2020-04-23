新冠病毒疫情导致财政收入枯竭美国各州政府面临停摆

受到新冠病毒疫情的打击，美国经济活动几乎停顿，各州政府已无正常财政收入，储备金也告干涸，正面临严重财务危机，甚至面临停摆的局面。

广告 继续浏览后续

目前各州最少需要7500亿元来来维持运作，虽然国会已批准向州及地方政府拨款1500亿元，但各州州长及地方的市长都认为不够。他们警告有必要采取裁员、减少福利、取消项目、推迟建设及维修等措施，来减缓财政压力，华盛顿州州长英斯利(Jay Inslee)已削减约2亿3500万元的计划支出。俄亥俄州岱顿市市长沃利(Nan Whaley) 形容，这场危机比上世纪30年代的经济大萧条至少严重两倍。

美国的各州和州以下地方政府雇用全国劳动力的10%以上，包括警察、消防员及公立学校教师。州政府对公立大学提供大量补助，并为重大建设项目提供资金，州以下地方政府则处理垃圾乃至清洁街道等，一旦裁员，所有这些服务势必受影响。

哈佛大学公共预算和融资问题专家比尔姆斯(Linda Bilmes)指出，此次新冠疫情最大的危机，就是使各州无法以传统方式增加收入。过去州及地方政府可以透过物业税、零售税、所得税及特殊投资来增加收入，但现在经济活动停顿，唯有采取裁员、推迟建设等措施来节流，然而这类资本性项目，本来就是创造就业的商业活动，这样做只会造成第二波经济衰退。

民主党人要求联邦向州政府提供更多资助，但参院多数党领麦康诺则支持财政困难的州政府宣布破产。麦康诺表示有些人首先选择的是向联邦政府寻求资助，然后让未来几代人归还，他是不会赞成的。他说如果各州采取宣布破产的做法，因此能够挽救一些城市，没理由不让它破产。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅