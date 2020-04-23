特朗普下令击沉任何骚扰美国船只的伊朗舰艇，22日国际油价应声反弹

美国总统特朗普22日在推特发文：“我已指示美国海军，击沉并摧毁任何在海上骚扰美国船只的伊朗舰艇。”特朗普的这则推文发布后，西德克萨斯州原油期货价格应声反弹，布兰特原油期货价格也自低点回升。

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美国财经电视频道CNBC报导指出，特朗普的推文看来让原油价格出现震荡。

西德州原油期货周三一度上涨14%至每桶13.19美元，布兰特原油期货一度上涨7%，报每桶20.69美元。

几天前，美国国防部称，伊朗伊斯兰革命卫队舰艇在波斯湾靠近美国海军和海岸警卫队舰艇的地方采取了“危险和挑衅”行动。美国海军的声明称，6艘美国军舰上周在国际水域进行训练时，11艘伊朗舰艇“以极近的距离和极快的速度越过美国舰只的船头和船尾”。美国军舰通过舰对舰的无线电发出了多次警告，舰上的喇叭发出了五声短促的爆炸声，并向伊朗舰艇发出了长程声噪音装置。

在特朗普推文发布前的周二，5月西德州油价首度跌入负值，在交割前回升至每桶10.01美元；较活跃的6月西德州原油期货周二重挫43.37%，跌至每桶11.57美元；布兰特油价周二也下跌24.4%，创近30年来最大单日跌幅。

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