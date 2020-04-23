默克尔反对过快松动管控限制

德国总理默克尔周四在德国联邦议会发表政府声明。她赞扬了在抗击疫情中取得的成就，称赞德国人在抗疫中表现出来的秩序，并感谢民众对抗议措施的支持。但她同时更明确地警告一些人的无忧无虑，批评一些联邦州在松动防疫管控限制上操之过急。

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默克尔虽然没有点名联邦州，但德国电视一台表示，她指的显然是由基民盟领导的北威州。由社民党领导的莱法州也曾受到过批评。德国电视一台认为，默克尔的演讲显露了新冠病毒给德国领导层带来的裂痕。

默克尔还指出，德国还在疫情的初始阶段，距离疫情的终结还很遥远。她呼吁各州州长“不要输掉我们迄今取得的成果”。

默克尔还提到，欧盟是“共同命运体”，唯有同心协力才能战胜病毒。她敦促欧盟尽快向受到疫情冲击的成员国提供帮助。她希望此前通过的总值逾5000亿欧元救助方案能在6月1日顺利到位。她表示，德国会展现团结精神，并支持大幅提高欧盟预算。她谈到了一个为期两年的提振欧盟经济的经济刺激方案。但她明确反对新冠债券。德国财政部长朔尔茨也再次驳回了意大利和其他国家的欧元债券要求。

此前，政府于周三到周四夜间举行了长达八小时的会议，做出了进一步举债抗疫的决定。据德国广播电台报道，政府决定再输血约100亿欧元，扶持德国各界。这其中包括将短期工作者的收入由此前决定的60%提升到80%，将饭店的增值税由现在的19%降到7%。另外，政府还将扶持贫困学生，补贴贫困学生150欧元，以便学生们可以购买相应电子设备，在家学习。

与此同时，德国新冠病毒带来的病亡人数继续增长。根据柏林罗伯特科赫研究所周四公布的数据，病亡人数已达5094人，病亡率升高到3.44%。受感染人数总计148046人。一天内新增2352人。痊愈人数已超过103000人。一天内痊愈人数远远超过新增患者人数。

德国权威病毒学家，夏里特医院病毒学科负责人德罗斯滕警告第二波新冠病毒潮的到来。他批评松动防疫管控过早。虽然病毒再生率现在控制在1以下，但他警告可能会出现第二波病毒扩散潮，而且病毒二度扩散时，来势会更猛烈。

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