中国以疫情为由拒绝加外交人员探监 特鲁多呼吁释放加拿大公民

加拿大公民康明凯（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）现已被中国当局拘留超过500天。对此，加拿大总理特鲁多在周四的疫情记者会上证实，中方近期以因应疫情进行管制措施为由，拒绝加拿大外交人员探视二人。

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特鲁多在会上表示，中国已经暂停了加方对上述二人每月一次的领事探视，理由是为了阻止新冠病毒在中国监狱中的传播。但他指出，这两人“所在的地区没有受到新冠病毒的特别影响”。特鲁多强调称，“我们一直以来都非常努力处理康明凯与斯帕弗的事件，他们已经被中国拘留了500天。”自华为孟晚舟事件于2018年12月1日暴发后，两名加拿大在华公民与外界失联的消息也相继传出。二人后被加方证实，分别是加拿大前外交官康明凯和近年来与朝鲜来往频繁的斯帕弗。

自中方将二人宣布涉案逮捕后，中国外交部在去年5月介绍称，康明凯涉嫌“为境外刺探国家秘密和情报犯罪”，而斯帕弗则被指涉嫌“为境外窃取、非法提供国家秘密犯罪”。特鲁多称，加国外长商腾飞（François-Philippe Champagne）最近曾就两位公民被拘禁的事情，向中国外交部长王毅表达抗议，也表达了“我们持续关切并且渴望见到他们获释”。特鲁多表示，会持续对北京施压，希望能取得更多案件细节，尽快接触二人。

此外，商腾飞当天在通过视频出席一次国际关系讨论会时也强调，拘留500天“实在太长了”。他亦指出，最近向王毅提到了康明凯和斯帕弗的案件，并指今后也将继续这样做。商腾飞称，加拿大将继续联合盟国，为他们的获释在国际社会上发声。

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