蓬佩奥：中国政府或早在去年11月就已知新冠病例 北京回应：信口开河

美国国务卿蓬佩奥4月23日在受访时表示，中国政府可能早在去年11月就掌握了有第一例新冠病毒病例出现，并重申中方随后的一些做法不透明的指控。对此，中国外交部发言人耿爽24日回应称，蓬佩奥的话毫无事实依据，完全是出于嫁祸于人的目的信口开河，与当前国际社会的普遍共识更是背道而驰。

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蓬佩奥当天接受美国保守派电台主持人欧康纳（Larry O'Connor）采访时说，“大家会想起来，中国政府或可能在（去年）11月就知道有首例病例，但肯定在12月中旬前就已知情。”他续称，“他们很慢才向世人确认此事，包括世界卫生组织（WHO）。”蓬佩奥指出，美国仍希望中国提供有关新冠疫情的更多资讯，包括在湖北武汉检测到的病毒原始样本。他强调，“保持透明的问题很重要，这不仅是历史事件，以助了解11月、12月和1月发生的情况，甚至到了今日也很重要。”蓬佩奥说，“这仍在影响我们美国很多人的性命，说真的，攸关全世界。”

耿爽则在记者会上回应称，“蓬佩奥先生不要以为自己在对外表态时，只要加上‘可能’这个词就可以任意栽赃。他的这些话毫无事实依据，完全是出于嫁祸于人的目的信口开河，与当前国际社会的普遍共识更是背道而驰”。耿爽重申，中方在新冠肺炎疫情防控问题上始终秉持公开、透明、负责任的态度。他说，“中方在第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒的基因序列，第一时间同国际社会开展疫情防控合作。”

耿爽随后并回顾中国官方提出的几个重要的时间节点指，“去年12月27日，湖北省中西医结合医院呼吸与重症医学科主任张继先上报了她接诊的可疑病例。…… 12月31日，国家卫健委派出工作组、专家组赶赴武汉市，指导做好疫情处置工作，开展现场调查。从当日起，武汉市卫健委依法发布疫情信息。今年1月3日起，中方定期向世卫组织和包括美国在内的有关国家和地区及时、主动地通报疫情信息等。”

耿爽称，“通过对上述重要时间节点的回顾，我们可以清楚地看出，疫情发生以来，中方及时对外提供信息，积极开展合作，这是无可争议的事实”。他说，“无端质疑中国在疫情防控问题上的透明度，进行政治操弄，是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的不尊重”。耿爽称，“我们希望美方个别人尊重科学，尊重事实，尊重国际公论，停止诋毁他国。他应当明白，美方的当务之急是聚焦国内的疫情防控，加强抗疫国际合作，而不是混淆视听，转嫁责任。”

此外，蓬佩奥近日还在接受福克斯新闻主持人英格汉姆（Laura Ingraham）采访时表示，（疫情爆发后）世卫组织未能从中国获得病毒迅速传播的准确资料。当被问到是否坚持要世卫撤换总干事谭德塞才恢复美方对该组织资助时，蓬佩奥说，“美国可能永不会再以纳税人的金钱资助世卫，我们需要比此更广泛的改革。”他续称，甚至直至今天，中国政府仍不批准美国科学家进入武汉实验室或任何地方追查病毒来源。蓬佩奥强调说，“我们知道病毒源于武汉，我们需要找出源头，疫情仍然持续，但中国没有作出我们需要的透明和开放。”

蓬佩奥提出，特朗普总统暂停对世卫的资助是“绝对合适”。他说，“世卫的责任是促成那种透明，但他们没有做到，所以需要负责”。美国是世卫最大的资助方，去年资助该组织4亿美元，佔其预算约15%。对此，耿爽回应称，“美方对世卫组织的攻击、抹黑没有事实依据，施压胁迫更是不得人心。”

耿爽重申，“新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事的领导下，积极履行自身职责，秉持客观、公正、科学的态度，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要作用”。他称，至于美方暂停资助世卫组织，我们已经多次作出过回应。“这里我想强调的是，美国作为世卫组织会员国，缴纳会费是其作为会员国应当履行的法律义务。”

耿爽称，“美国自恃世卫组织最大的出资国，认为‘世卫组织应当听其指挥’，这是‘典型的霸权心态’。”他表示，支持世卫组织发挥作用，就能挽救更多的生命，就能阻止疫情进一步蔓延。这是绝大多数国家的共识，也是任何有良知的人应当作出的选择。

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