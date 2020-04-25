特朗普持股房产被曝欠中国银行巨额债务 2022年到期

美国政治新闻网站“Politico”（欧洲版）4月24日报道称，在指责其当下民主党对手拜登之子、亨特·拜登与中资合作关系密切后，特朗普在纽约的一座持股房产被发现欠了中国银行高达2.11亿美元的债务。而这笔欠款将在2022年到期。

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随着2020年美国大选选战临近，特朗普为争取取得连任多次就对华问题批评其目前的民主党主要对手，前副总统拜登，并指应调查拜登儿子亨特与中资企业复杂的合作关系。特朗普还警告美国选民，“如果拜登当选美国总统，中国将拥有美国”。值得一提的是，“Politico”的这篇报道则指出，商人出身的特朗普或至今仍欠着中国银行的巨额债务。

“中国一直都是我的手下败将。”《纽约时报》曾报道，特朗普2015年在竞选总统时扬言，“我拥有美洲大道1290号(1290 Avenue of the Americas)美国银行大楼的很大一部分股份，那就是我在一场大战中从中国手里夺过来的，非常值钱。” 报道称，特朗普拥有该房产30%的股份，总价值超过10亿美元，是其所有投资中最昂贵的房产之一。“Politico”援引数据指出，这座建筑在2012年进行了约9.5亿美元再融资，其中包括来自中国银行的2.11亿美元贷款。《华尔街日报》2013年报道称，中国银行凭借这笔贷款成为进入美国证券化市场的第一家中资银行。

根据协议，这笔贷款将于2022年到期，如果特朗普获得连任的话，届时处于特朗普第二任总统任期中期。报道称，2016年大选前后，特朗普对这幢大楼的所有权曾引起一些关注，但与中国银行的财务安排以及即将于2022年到期的协议，基本上没有引起注意。报道强调，这一消息让特朗普在竞选活动中对拜登发起攻击的情势变得更为复杂，他一直称拜登若当选将是送给中国这个共产主义国家和美国主要竞争对手的礼物。

本月早些时候，特朗普竞选团队将矛头对准了拜登的儿子亨特·拜登，10日在推特发文质问，“为什么中国政府的银行想要与亨特·拜登做生意，而当时他的父亲是副总统”。特朗普支持者所指的是，在2013年拜登担任美国副总统对中国进行国事访问期间，其儿子亨特与中国银行家随行会面并达成一项价值约15亿美元的合作协议。在上周六的白宫新闻发布会上，特朗普还再次就此事发难拜登，声称如果拜登获胜，中国将“拥有”美国。

报道又指，特朗普最近对中国的批评被他与中国的众多经济联系弄得模糊不清。这些联系远远超出了美国贷款的范畴，中国国有企业正在阿联酋和印尼建设两个豪华的特朗普开发项目。此外，中国政府授予特朗普和他的女儿兼白宫顾问伊万卡一些商标。他的女婿库斯纳被指至少在另一笔房地产交易中讨好了中国投资者。

就这一报道，白宫和特朗普拒绝就此置评。但特朗普竞选团队表示，特朗普的债务和拜登的协议之间没有可比性。他的竞选发言人蒂姆·莫塔夫（Tim Murtaugh）告诉“Politico”记者撑，“特朗普当时是一名成功的商人、一名普通公民，而亨特·拜登利用父亲关系与中国的银行合作，这两者之间有着明显的区别。”

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