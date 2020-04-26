孟晚舟听证会或在线复庭 任正非：华为操作系统超越苹果、安卓不会超过300年

中国电信巨头华为公司首席财务官孟晚舟的引渡听证会将于4月27日在加拿大卑诗省最高法院再次开庭。由于受到新冠疫情影响，这次庭审可能以网络在线方式举行。华为创始人任正非另在近日受访时表示，没有替换美国零部件的想法，并称，“华为的操作系统要想超越安卓和苹果的操作系统，可能需要很长时间，但不会超过300年。”

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现年48岁的孟晚舟被美国司法部指控和华为一并违反了美国对伊朗的制裁，并要求将她从加拿大引渡到美国接受审理。针对正在加拿大卑诗省最高法院进行的孟晚舟引渡听证会，美国媒体近日报道指出，当前为防疫情扩散而采取的措施对孟晚舟案产生了直接影响。在加拿大卑诗省，包括宣誓书在内的法律文件首次不需亲自提交，法庭登记处已经关闭，只接受电子提交的文件。报道称，由于疫情影响，这次庭审可能以在线方式举行。据悉，控辨双方在上月下旬已曾以视像会议形式出席听证会。对此，孟晚舟代表律师表示，如果在疫情结束前得出裁决，孟晚舟只会在胜诉下才会出庭。

孟晚舟之父任正非4月22日于深圳华为总部接受了《龙》杂志的专访，并回答了多个热点话题。面对《龙》杂志总编贾正针对华为推出的P40手机当中已经完全没有谷歌的东西了，搭载的是华为自己的移动服务HMS；HMS在海外推广的进展如何，和谷歌相比，HMS有哪些优势；及最近华为消费者业务CEO余承东接受采访时表示，华为手机已经可以完全不用美国零部件，这一情况是否属实的提问，任正非则对此回答称，“不用美国零部件是可以的，但是别人不买怎么办。安卓和苹果的操作系统在世界的销售量是巨大的，消费者已经熟悉这两个操作系统。华为是个后来者，要让消费者认同我们的操作系统是很艰难的。所以说，华为的操作系统要想超越安卓和苹果的操作系统，可能需要很长时间，但不会超过300年。”

任正非续称，“我们与谷歌、苹果的关系十分友好，虽然我们的手机没搭载安卓系统，但是三星等其他品牌手机有，我们的5G基站在全世界销售，苹果、三星等品牌手机使用我们的基站，有了生态。我们要感谢苹果与安卓，5G性能得到很好的发挥，就等于帮了我们的忙。安卓在帮我们的忙，苹果也在帮我们的忙，如果没有他们的生态，我们的基站又有何用呢。”他强调称，“所以华为的操作系统没有恶性竞争，只是说当别人不给我们的时候找个出路。”另就华为是否会在未来将手机中的美国零部件都替换掉的提问，任正非回答指，“不会，美国永远都是我们的好朋友。我们去年在美国采购了187亿美元的零部件，过去只有110亿美元，大幅增加了对美国零部件采购量。美国政府也批准了一些美国公司向我们供货。”

任正非提出，“美国少数政治家的提议不完全代表是美国政府的意见，很多美国公司得到美国商务部的批准向我们供应零部件，我们没有替换美国零部件的想法。”值得一提的是，面对有很多人认为这次疫情会重塑全球产业链，欧美日各方会加速将产业链中的核心环节向本国转移，被问到如何看待这一问题时，任正非回答称，“将产业链向本国转移是错误的，因为经济一定是走向全球化，只有全球化才会有竞争力，没有全球化就没有竞争力。任何一个国家不可能单独构建一个全要素能力，单凭一国之力搭建全要素产业链的成本是非常高的”。他说，“目前，我国大量中低端制造业都在向泰国越南等国家转移，美国又在打压我国的高科技产业，中国制造业正处于中间层，一定是很困难的，不能有太多的幻想。“

任正非在采访中谈到中美关系时还表示，“目前中国最重要的是不断提升自己的实力，要依靠科学、人才和教育来缩小与美国的差距。如果没有科学、没有人才、没有好的教育，就不可能有好的工业及农业的发展。中国首先还是要自己强大，比如说我们的农产品，在价格和质量上与美国的农产品有一定的差距，如何促进未来生物科学进步，这需要向美国学习。我们应该认真分析自身的弱点在哪里？”他称，“比如低端工业，很多都迁移到了泰国和越南去了，但现在泰国和越南也已经开始产业升级，在不断争取中国高科技企业迁移过去。我们现在不仅要跟美国比政策优势，还得要与泰国、越南比优势，如果我们的优势没有比过他们，那么我们的目标和理想就不容易实现。因此，我们需要不断的优化升级产业环境，提升国家竞争力。”

而当谈到疫情中，华为给美国和加拿大捐赠了很多口罩和医疗防护物品，但有人对此提出了质疑，认为此举是为了让加拿大允许华为进入当地5G网络建设，影响孟晚舟在加拿大的引渡案，任正非则回应称，“我们对很多国家都提供了防疫支持，这些不是我们的主业，我们的主业是信息通信，比如西班牙国王给我打来电话，我们就紧急运送了一批防疫物资过去。给美国和加拿大捐赠都是他们求助后我们才捐赠的。总的来说，人们都需要互相关心、互相帮助，只要有求助，我们就会做一些力所能及的事情给予支持，这些捐赠是属于人道援助，没有目的，没有任何交换条件。” 任正非在采访中还称，“(他本人)在与不在都不会有什么影响，华为一样会惯性前进，我现在也影响不了华为，我在华为是没有权力的人，权力不在我手里，权力在公司的流程里，我可以讲讲我的想法和看法，但不影响决策和规划。”

另就任正非在过去半年内两度卸任华为子公司董事，是否意味着现年76岁的他传递退休的信息，对此，他本人回应称，“这是清理几十年来的一些子公司，退出去以后让基层年轻人担任职务，这不代表什么信号。公司按程序让我们从子公司退出了，按程序把我们都免职了，这是一个正常的操作，不代表什么。我没什么爱好，如果有一天退休了就喝茶，没啥事儿就多喝两杯。上班就喝咖啡吸收宇宙能量，喝茶就消遣消遣。”

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