美国会立法拟禁止中共喉舌凤凰卫视在美广播

凤凰卫视的记者在白宫一次采访中被质问该台是否中共的宣传机关。（美国白宫新闻网）

根据政治立场保守的“华盛顿自由灯塔”独家报道，美国国会议员正草拟立法文件禁止中国共产党利用美国法律的漏洞，向美国人民播放政治宣传。报道指，这个法律漏洞容许中共一家官媒购买美国的电台，然后透过这家电台向美国人民播放政治宣传。

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华盛顿自由灯塔记者看过该法案提案人参议员克鲁兹（Ted Cruz）的起草文件，内容指出中国官媒凤凰卫视利用墨西哥一个电台的广播塔，向美国播放中文的政治宣传。上述的墨西哥电台2018年售予一家与中国有关的投资集团，而凤凰卫视正利用该电台的设施向美国播放共产党的政治宣传。

凤凰卫视的一名记者早前在白宫就武汉爆发的新冠病毒质问美国总统特朗普，该记者的态度激怒共和党的国会议员和其他人，克鲁兹议员曾反对白宫向一个敌对政权属下的记者发出采访证。

报道引述消息指出，凤凰卫视利用墨西哥电台的讯号塔，绕过美国禁止散播外国政治宣传的法律，向南加州一带的地区播放内容。

报道又指，关闭凤凰卫视属下电台，只是国会针对中国宣传多项立法的其中之一。中共就有关新冠病毒的来由和扩散公然说谎，是触发美国议员草拟多项立法的原因。克鲁兹的提案是针对这个问题的第一个。

国会其他的提案包括要中国对病毒扩散全球问责，并要求赔偿。

克鲁兹的提案将可堵塞目前的漏洞，禁止美国联邦通讯委员会（FCC）向收购传媒而又任意改变原有通讯语言的任何人，发出广播许可。

报道指，以凤凰卫视这个事件为例，旗下的传媒单位申请FCC的广播许可之后，即利用其所收购的墨西哥电台设施向美国播放中文的政治宣传。凤凰卫视收购的墨西哥电台，位于壤接美国南加州的提华纳（Tijuana）。

该电台目前只取得FCC一个临时广播牌照，凤凰卫视在成功收购之后，将电台的广播语言从西班牙改为中文，目前整个南加州都可以接受该台的讯号。

报道指出，克鲁兹的提案一旦通过，FCC将不能向该电台发出牌照，实质上等于关掉凤凰卫视在美国的广播。

报道引述克鲁兹说：“中国不能够利用墨西哥基地向美国铺天盖地广播政治宣传，他们（中国共产党）每一年花费数以亿计的金钱收购新闻传媒，为它的独裁政权发动宣传战争，扩散政治宣传的范围。”

报道指，凤凰卫视正是钻FCC的空子，利用境外讯号塔将美国制作的节目，再传回美国。这些境外讯号塔有时较美国国内的还要强。

凤凰卫视美国总部设在加州，它的节目在美国制作，然后透过墨西哥的电台设施，再传回美国。

2018年，H&H Capital财团收购墨西哥XEWW AM电台，当时克鲁兹已经向FCC提出警告，指该财团背景复杂，与中国和凤凰卫视有关，要求切勿向该台发出广播牌照。据报道，H&H Capital其中一名股东霍某（Vivian Huo），在北京出生，拥有美国护照，之前曾在中国多家官媒工作。

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