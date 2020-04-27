中国外交部：病毒溯源本身是科学问题 不是用于去搞追责和索赔

中国外交部发言人耿爽4月27日在例行记者会上对多个，近日国际上有关独立调查新冠肺炎疫情的问题作出了回应。他表示，国际上的初步研究结论，尚不能明确新冠病毒的初始传播路径。因此现在就新冠病毒的起源下确定性的结论，没有科学证据，也有违科学精神。

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面对路透社记者提问，目前，国际上有很多关于各国应对疫情不同作法的指责，中方会不会在将来某个时候支持对新冠病毒进行独立调查，包括病毒如何在中国产生的？耿爽则回应称，中国是首先报告新冠肺炎疫情的国家，但并不意味着中国就是新冠病毒的源头。他提出，我们多次说过，病毒源头问题是个科学问题，需要科学家和专业人士研究。当前一些政治人物就病毒起源进行政治操弄，借此攻击抹黑他国不得人心，他们的图谋不会得逞。

耿爽重申，疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任的态度，第一时间对外介绍有关情况，第一时间对外分享病毒基因序列，第一时间对外开展抗疫合作。中方为国际抗疫斗争积累了宝贵经验，作出了重要贡献，国际社会对此有目共睹，也普遍给予高度评价。他认为，这种情况下，一些人鼓噪所谓的“调查”，与当前国际社会携手抗击疫情的氛围不符，借此进行政治操弄尤其不得人心。耿爽强调，国际社会的当务之急，是聚焦抗疫合作，而不是相互指责，甚至鼓噪什么追责，这些都不具建设性。

随后记者追问，是否可以认为，在当前政治形势下，对中国或任何国家进行独立调查是不可能的？对此，耿爽回答称，各国当务之急是加强协调合作，共同抗击疫情，赢得这场人类同病毒斗争的胜利，而不是去搞什么政治操弄。这对当前的国际抗疫合作没有任何帮助，也不具建设性。此后，路透社记者再次提到，中方是否欢迎未来几个月全球疫情稍微缓和后，对病毒源头进行独立调查的建议时，耿爽并进一步回答称，病毒溯源是科学问题，需要科学家和专业人士研究。有关研究只有将众多生物学信息和流行病学证据汇聚成相互印证的证据链，才算真正完成任务。

耿爽说，与此同时，病毒溯源也是科学难题，往往需要较长时间，才能够有明确结论，而且存在一定不确定性。人类历史上许多疾病，对其源头的探索历经十几年甚至几十年，虽然取得一些进展，但一直未能得到最终的确切答案，研究工作至今仍在继续。他指出，目前世界各国的科学家都在开展关于新冠病毒源头的研究，对病毒的来源也提出了一些学术上的观点、猜想和假设。他续称，但到目前为止，国际上的初步研究结论，尚不能明确新冠病毒的初始传播路径。因此现在就新冠病毒的起源下确定性的结论，没有科学证据，也有违科学精神。

耿爽强调，这里我要指出，病毒溯源本身是科学问题，目的是防止此类疫情再次发生，对人类社会再次造成伤害，而不是去指责、归咎他人，更不是去搞什么追责和索赔。国际上没有这种先例，也没有这种法律依据。他并再次提及，当前新冠病毒肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界各国应当聚焦疫情的防控和病患的救治。此时将溯源问题政治化，不仅有违科学研究的初衷，干扰相关的国际合作，而且不利于国家之间的互信，不利于全球携手抗击疫情。

同样在当天的记者会上，来自深圳卫视的记者还向耿爽列举了一系列美国国内媒体针对特朗普政府及美国疫情的批评性及调查报道，例如4月4日，《华盛顿邮报》刊发深度调查文章，全景式回顾梳理了美方在疫情发生最初阶段应对不力的表现和原因；4月21日，《洛杉矶时报》报道，根据美加州圣克拉拉县当地卫生官员公布的尸检报告，美最早一例新冠肺炎死亡病例于2月6日出现了，比美疾控中心此前确认首例死亡病例时间提早了近1个月等，当被问及中方对此如何置评时，耿爽回答说，的确，近期美国国内有不少质疑并担忧美国政府是否及时有效应对疫情的声音。

耿爽续称，这些声音包括，疫情到底最早何时在美国出现？美国政府是否隐瞒了什么？为什么急着向其他国家和国际组织“甩锅”？他谈到，在这些问题上，我们希望美国政府能够及时回应本国人民和国际社会的关切，是否也可以请世卫组织协助调查。随后，针对记者提问，你刚才说，是否也可以请世卫组织到美国去调查，那么，你认为应调查美国应对新冠肺炎疫情的哪些方面？耿爽则回答指，中国媒体记者刚才提问时援引了一段时间以来美国媒体、智库和专家对美国政府的质疑声音。听到这些声音，大家有理由表达关切。我们希望美国政府能够及时回应本国人民以及国际社会的关切。

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