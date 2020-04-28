法国政府推动解封 60%民众不信任

法国疫情出现缓解趋势，马克龙总统此前宣布将从5月11 日起有条件逐步解封，总理菲力普周二向议会提交具体行动措施争取民众支持，说服对解封不信任的60%法国民众。

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新冠疫情全球大流行，死亡病例过20万，应对疫情限足措施导致全球经济陷入停摆，失业率攀升。欧美几个重灾区近期新冠疫情出现缓解趋势，在法国马克龙总统宣布将从5月11 日起有条件逐步解封后，法国政府计划推出松绑防疫限制措施。

总理菲力普今天下午3点向议会提交全国防疫松绑策略具体行动计划。消息指出，总理回答如是否必须戴口罩，学生如何复学等具体问题，解除管制措施包括在多个地点试行，随后逐渐在全国各地实施，另外议员们就追踪病人的软件“STOPCOVID”的使用进行投票。

而今天公布的最新民调显示62%法国人对政府解禁表示不信任，这是法国快报和大区做出的最新调查结果，该调查指出菲力普总理要用具体解禁计划说服法国人，争取更多民众支持。

调查显示法国总统马克龙的支持率在4月份增长4个百分点，总理菲力普支持率上升5个百分点，但是有65%的法国人认为政府没有有效应对新冠疫情。

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