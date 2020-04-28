特朗普：可能就新冠病毒造成的损失向中国提出赔偿

2020年4月27日在白宫举行的有关新冠病毒的新闻发布会上，特朗普回答提问。

美国总统特朗普周一提及,就在武汉出现的新冠病毒造成的损失,向中国提出数十亿美元赔偿的可能性。

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特朗普周一在每天的疫情通报会上说：“我们对中国感到不满，这种疾病本来可以从源头上进行制止，而不会传播到世界各地。”他补充说：“有几种方法可以使中国负责，我们正在对此进行非常认真的调查。”

一名记者随后就德国日报《 图片报》的社论提问，这篇社论要求北京向柏林支付1650亿美元的赔偿。

美国共和党的亿万富翁总统回答说：“我们正在谈论更多的赔偿。我们尚未确定最终的数字，但这是很高的。”他解释说：“病毒不仅在美国，而且在世界范围内都造成了破坏。”

在美国，已经确定近一百万人感染了新冠病毒, 并导致56,000人死亡，为遏制病毒大流行而采取的措施使美国经济遭受了沉重打击。

特朗普称：“我们永远不会忘记那些在本来可以保护世界的时候,因无能或其他原因而牺牲的人。”

法新社指出,几个星期以来，特朗普一直指责北京推迟向世界通报病毒的严重程度，以及少报中国国内的死亡人数。

华盛顿还表示，不排除新冠病毒是武汉实验室研究蝙蝠时, 意外传出来的。

4月18日时，特朗普就已经警告中国，如果北京对新冠病毒大流行“知情不报”，可能会产生“后果”。

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