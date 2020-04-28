美国宣布对华高科技出口新规 防堵中国军方受益

美国商务部周一27日宣布新规扩大了美国制造的xian'jin产品和技术在运往海外之前需要经过国家安全专家审查的名单。路透社称，如此一来，中国军方难以通过民用商业渠道获得美国半导体生产设备和其他技术。

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华尔街日报也说，周一宣布的新规赋予美国商务部官员更大的权力来阻止半导体、航空航天和其他工业领域的美国产品被运往海外，此举旨在阻止中国等国获得美国先进的武器、军用飞机或监视技术

该报并称， 特朗普政府正在收紧美国的出口管控限制，以防止美国公司向海外出口可能会增强中国军力的产品。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）在一份声明中表示:“有些国家有将从美国公司购买的商品用于军事用途的历史，考虑到这一点很重要。”

据悉，美国商务部的新规定要求，如果美国公司要向中国出售军事相关产品，即使是为民用而购买，也需要先获得商务部的许可证。

商务部还取消了对某些集成电路、电信设备、雷达和高端电脑在内的民用产品的豁免。这项豁免规定，如果是用于非军事实体和用途，则可以在没有许可的情况下出口某些美国技术。

在新规定下，分析指出，美国放宽了对军事用途和采购者的定义，任何可能被军方使用的产品都将受到审查。

同时，特朗普政府公布了另一项拟议的修改，要求向中国出口某些美国产品的外国公司不仅要取得本国政府的批准，还要获得美国政府的许可。

不过，有业界人士担心，新规可能会对美国半导体行业和民用航空设备的销售造成影响。除了要求更多产品在出口前获得许可外，美国还将这些限制扩大到与俄罗斯和委内瑞拉的交易中。但最大的影响将是与中国的贸易。

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