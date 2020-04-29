特朗普漂白体内杀菌说重创信任 是否影响选情待观察

路透社/益普索(Ipsos)公布的一项调查结果显示，对于美国总统特朗普的新冠病毒疫情说明，美国民众的信任感似乎正逐渐降低，几乎所有受访者都驳斥特朗普有关向感染者注射漂白水或其他消毒剂就能治疗的说法。98%的美国民众表示，如果感染新冠病毒，他们可不会对自己注射漂白水或其他消毒剂，民主党和共和党受访者表明不会这么做的比例都高达98%。在各界担心疫情的时候，特朗普提出这个构想几乎受到所有民众的一致反对。

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据路透社今天报道称，根据路透社/益普索调查：对总统特朗普的疫情说明，美国民众信任感渐消。这项在4月27-28日进行的调查显示，47%、也就是不到半数的美国民众表示他们“非常”、或“有点”可能遵循特朗普建议的疫情指引，比3月底的调查结果低了15个百分点。

98%的美国民众表示，如果感染新冠病毒，他们可不会对自己注射漂白水或其他消毒剂，民主党和共和党受访者表明不会这么做的比例都高达98%。在各界担心疫情的时候，特朗普提出这个构想几乎受到所有民众的一致反对。

不过过去一周特朗普的整体支持度没有太大变化。43%的受访美国民众称他们认同特朗普的表现，同样有43%的受访者认同他处理新冠疫情的作为。

注册选民被问及如果今日就大选会投给谁时，有44%表示他们将会投给民主党总统候选人拜登，40%表示将会投给特朗普。

报道称，路透/益普索(Ipsos)是以英文问卷在全美进行网路调查，一共收到1,001位成人的回覆，其中包括416位民主党员，以及419位共和党员。

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