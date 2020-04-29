菲律宾要「遣返」辱骂杜特蒂的在台菲籍看护引爆台菲外交龃龉

针对一位菲律宾看护在台湾批评菲律宾总统杜特蒂的事件，菲律宾总统发言人罗奎29日表示，是否遣返这名看护由台湾和中国决定。这句话立即升高了整个事件的政治性，台湾外交部29日晚间表示，台湾从来不是中国的一部分，已经指示驻律宾代表处向菲律宾政府提出抗议。

广告 继续浏览后续

菲律宾劳动部在这个月25日发表声明，说批评菲国总统杜特蒂的看护名字是欧迪朵（Elanel Egot Ordidor），在台湾云林县工作。菲律宾官员20日曾到她工作的地方，告诉欧迪朵她的行为构成犯罪，「在台湾和菲律宾都可能被起诉」。

这份声明提到，欧迪朵拥有几个社群媒体账号，组织一个群，来「中伤总统、败坏总统名声及颠覆政府」。基于欧迪朵触犯菲律宾法律的严重性，菲律宾海外劳工办公室（POLO）已经和她的中介和雇主，协调她的遣返事宜。

菲律宾「已经开始协调遣返这名看护」的措词，立刻在台湾引爆争议，菲律宾驻台代表班纳友29日透过菲律宾媒体表示，当他得知在马尼拉发布的新闻声明后，他立刻跟台湾外交部联系，并对任何涉及「递解出境」的措词表达歉意。他说，「递解出境」是地主国的权力，他们无权插手。班纳友还说，菲国政府从来没有要求遣返欧迪朵。

事情还没平息，不料菲律宾总统发言人罗奎（Harry Roque）29日接受菲律宾ABS-CBN新闻台访问时说，菲国将这名菲籍看护留给台湾当局管辖，因为递解出境实际上是由台湾当局做决定。但紧接着他又补了一句，它（台湾）是中国的一部分。

台湾外交部发言人欧江安29日晚间表示，对于菲律宾政府官员错误指称台湾是中国一部份，台湾强烈不满、高度遗憾。外交部已指示驻菲律宾代表处立即与菲方交涉、表达抗议，吁请菲国政府官员正视事实，不要再误称台湾是中国一部分。

这位发言人指出，台湾是自由民主法治国家，外籍移工在台权益都受相关法令保障，其中包括言论自由。任何人或机构都无权直接向移工本人或其雇主、中介，关切施压，政府也不会在移工没有违反台湾法令时，直接把当事人遣送出境。

台湾外交部还强调，如果菲律宾司法机关依适当法律程序，认定移工有违法事实并通缉，应循外交途径向台湾政府提出司法互助请求，台湾可依据相关协议，与菲国政府协商处理。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅